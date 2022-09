Appuntamento il 26 settembre con le degustazioni aperte al pubblico degli appassionati e agli operatori del settore Ho.Re.Ca.

La formula itinerante di Vini ad Arte 2022 prevede anche quest’anno il gustoso appuntamento finale all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, all’interno della sala del Museo Checco Costa in Piazza Ayrton Senna da Silva, 3 (ingressoda viale Dante). Lunedì 26 settembre si svolgerà la consueta giornata dedicata all’Ho.Re.Ca. (hotel, ristoranti, enoteche, winebar, catering, distributori, operatori del settore), che prevede una finestra di apertura al pubblico degli appassionati dalle 17.30 alle 20, con ultimo ingresso alle 19, mentre per gli operatori si apre alle ore 12.00.

L’ingresso per gli operatori è gratuito, mentre il biglietto per il pubblico ha un costo di 18€ ed è disponibile solo in prevendita su piattaforma Ticketone, con accesso dal sito www.viniadarte.it.

In degustazione ben 500 vini degli oltre 70 produttori romagnoli presenti, in rappresentanza delle aziende vitivinicole di tutta la Romagna enologica, da Rimini all’Imolese. Presenti anche specialisti della gastronomia ad animare isole del gusto, emiliano-romagnole e non solo.

“Mentre permane l’elemento incertezza a scenario di questi anni difficili, quasi a dirci che la forza di procedere non dobbiamo trovarla fuori ma dentro di noi, ci impegniamo a sostenere l’entusiasmo e la determinazione imprenditoriale delle nostre associate, un tratto dinamico profondamente romagnolo» sottolinea Ruenza Santandrea, Presidente del Consorzio Vini di Romagna. «Dopo il successo dell’edizione 2021, non si poteva che confermare location e formula della manifestazione. L’evento si sviluppa su un pomeriggio intero, per consentire a tutti di intervenire a conoscere tanti produttori e vini, potendo cogliere anche buone idee per la propria carta dei vini e per i propri menù, grazie alla presenza di varie aziende del food di qualità“.

L’evento è organizzato dal Consorzio Vini di Romagna con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Comune di Imola e Comune di Faenza. Si ringraziano: Confcommercio Imprese per l’Italia – Ascom Imola e Faenza, Confesercenti, A.RI.AL.CO, AIS Romagna, IF Turism Company, Edizioni Prima Pagina.