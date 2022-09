Appuntamento domenica 9 ottobre per una giornata alla scoperta della mobilità sostenibile

Con il patrocinio dei Comuni di Castello d’Argile e Pieve di Cento, in collaborazione con Resistenza Terra, Associazione Salvaiciclisti Bologna e Legambiente Pianura Nord.

Un’iniziativa per far conoscere e promuovere i nuovi percorsi ciclabili del Bando Periferia. Con una piacevole esperienza diretta, cittadini di ogni età possono apprezzare come muoversi su due ruote, non solo per svago ma per raggiungere luoghi di lavoro, per svolgere attività di tutti i giorni, per studio, gioco e divertimento, restando in forma e contribuendo alla salute di tutta la comunità.

Un modo per diffondere una filosofia ecosostenibile per cui tanti spostamenti quotidiani si possono fare senza automobili.

Un segnale anche per le amministrazioni locali, augurandoci che possano individuare presto numerosi percorsi “bike lane”, che non richiedono la realizzazione di nuove costose infrastrutture, vengono eseguiti con costi contenuti e possano limitare la velocità delle automobili per attribuire alle biciclette spazio e dignità e un importante ruolo di mezzo di trasporto a tutti gli effetti.

-PARTENZA: Ritrovo a Castel Maggiore ore 08:45 in Piazza della Pace in direzione Volta Reno seguendo il percorso della nuova rete ciclabile metropolitana “Bicipolitana” (KM: 15)

-TAPPA: Castello d’Argile ore 10.00 in Piazza A. Gadani in direzione Pieve di Cento

-TAPPA: Pieve di Cento ore 10.20 in Piazza A. Costa

-TAPPA: Mascarino ore 11.00 Piazza Caduti del 2 Agosto 1980

-Ritorno a Castello d’Argile seguendo ciclabili e strade secondarie con arrivo previsto ore 12.00 (Totale Km 15).

-Rientro a Pieve di Cento in autonomia

-Rientro a Castel Maggiore con partenza ore 12.00 e arrivo circa ore 13.00