Appuntamento domenica 2 ottobre dalle ore 10 alle ore 12.30 con partenza dalla biblioteca comunale

Dopo il successo del primo appuntamento, passeggiata barocca in occasione dell’antica fiera di luglio Medicipolla, torna a Medicina BEINWONDERLAND. La rassegna circondariale che propone ai visitatori un ricco programma di passeggiate d’arte, visite sensoriali, itinerari tra storia e natura per scoprire le eccellenze del territorio.

La seconda tappa a Medicina “La Storia sui Muri” è una visita guidata prevista per domenica 2 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 12.00 in occasione dello storico mercato di antiquariato e collezionismo.

Una camminata per le strade del centro storico insieme a una guida esperta per scoprire più da vicino i palazzi e i monumenti storici; tra cui, il Palazzo della Comunità, la Torre dell’Orologio, il Palazzo Comunale e il Museo Civico di Medicina.

L’attività è gratuita con prenotazione obbligatoria. Il punto di accoglienza e partenza è l’ingresso della Biblioteca comunale in via Pillio 1. Importante presentarsi almeno 20 minuti prima.

Per prenotazioni ufficioturismo@comune.castelsanpietroterme.bo.it

Per informazioni jessica.torri@comune.medicina.bo.it