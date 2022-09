Promosso dalla Città metropolitana di Bologna, è rivolto alle imprese giovanili e sostenibili

Si terrà oggi, 28 settembre, a partire dalle ore 18,45, negli spazi di DumBO a Bologna in via Casarini 19, l’evento di lancio e presentazione del bando “Giovani in azione per un presente sostenibile: Premio Barresi 2022”, promosso dalla Città metropolitana di Bologna e rivolto alle imprese giovanili e sostenibili che, con coraggio e ambizione, vogliono rivoluzionare il mondo locale e globale.

Attraverso i racconti di chi quotidianamente lavora in questo ambito, durante l’incontro verrà approfondito quanto la sostenibilità sia l’unica direzione possibile da percorrere per rendere la nostra realtà e le città che abitiamo più accoglienti e rispettose verso ogni forma di vita. Verrà posto lo sguardo su ciò che finora è stato fatto e su come ognuno di noi possa fare adesso la propria parte verso uno sviluppo basato su nuovi e virtuosi modelli.

Protagoniste saranno le imprese vincitrici dell’edizione 2021 del Premio Barresi che, con l’obiettivo di ispirare altri giovani a fare impresa sostenibile, spiegheranno in che modo l’iniziativa promossa dalla Città metropolitana di Bologna le abbia supportate in quest’ultimo anno per poter far crescere la loro attività.

L’evento si concluderà con la presentazione delle caratteristiche del bando, elencando beneficiari, interventi e spese ammissibili e quant’altro sarà utile per candidarsi con efficacia.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutte e a tutti previa iscrizione su https://premiobarresi2022.eventbrite.it

Quest’anno il Premio Barresi mette a disposizione 3 contributi da 7.000 euro ciascuno a tre imprese (21.000 euro in totale). Uno dei premi è riservato a un’impresa operante nel settore turistico. Il bando è aperto dal 19 settembre al 28 ottobre, ed è disponibile su www.cittametropolitana.bo.it/premiobarresi.