Domani 5 ottobre il primo appuntamento organizzato dalla biblioteca comunale e destinato ai lettori

Nel mese di ottobre la Bim propone quattro appuntamenti per far conoscere ai propri lettori i servizi on line: mercoledì 5 ottobre, mercoledì 12 ottobre, mercoledì 19 ottobre, mercoledì 26 ottobre dalle 17 alle 18 un bibliotecario sarà a disposizione per presentare le due piattaforme di servizi (EmiLib e il catalogo online del Polo bolognese) e rispondere ad eventuali domande.

I servizi bibliotecari del Comune di Imola offrono gratuitamente a tutti gli utenti due piattaforme online di servizi digitali: il catalogo on line del Polo bolognese SBN/UBO e la biblioteca digitale EmiLib. I servizi del catalogo on line del polo bolognese non si limitano alla ricerca nei cataloghi di tutte le biblioteche della provincia e dell’università: ogni iscritto alle biblioteche può registrarsi e accedere allo spazio personale dove è possibile visualizzare i prestiti in corso, le prenotazioni, i libri letti e consultati, prorogare la durata dei prestiti in corso, prenotare documenti già in prestito ad altri lettori, salvare i risultati delle ricerche nel catalogo, suggerire l’acquisto di nuovi documenti alla biblioteca e altro.

EmiLib è un portale interamente dedicato alle risorse digitali: offre migliaia di di e-book, un’edicola con migliaia di testate di quotidiani e riviste italiane e straniere, audiolibri scaricabili o ascoltabili gratuitamente in streaming e tanto altro.

Chi lo desidera può portare un proprio device (smartphone, tablet o pc) per iniziare a muovere i primi passi. Si può scegliere una delle date ed è gradita, ma non necessaria, la prenotazione ai numeri 0542 602619 – 602655.