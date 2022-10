Appuntamento il 14 ottobre, a partire dalle 20.30, nell’antica fortezza che domina il borgo

Un viaggio nell’affascinante mondo del paranormale. L’appuntamento con ‘I misteri della Rocca di Dozza’, organizzato dalla Fondazione Dozza Città d’Arte in collaborazione con il municipio, è in programma nell’antica fortezza che domina il borgo dei muri dipinti il prossimo 14 ottobre a partire dalle ore 20.30.

L’occasione congeniale, con tanto di visita notturna aperta al pubblico, per presentare i risultati delle indagini sui fenomeni paranormali condotte all’interno del castello dalla Compagnia di Ricerca. L’attiva realtà forlivese, che dal 2011 si occupa di ricerche nel settore, gestisce la rocca malatestiana di Montefiore Conca e vanta significativi approfondimenti approdati anche sulle reti televisive nazionali, ha l’obiettivo di creare e di documentare i collegamenti tra il mondo visibile e quello invisibile. Una sorta di ponte tra le due dimensioni con l’interesse rivolto a quei luoghi ricchi di testimonianze storiche che non escludono elementi ‘medianico-energetici’.

“La Romagna è una terra florida per quanto riguarda la presenza di rocche antichissime e storie che scaturiscono da tradizioni millenarie – racconta Nadia Fabbri, coordinatrice del gruppo Compagnia di Ricerca che si avvale dell’esperto sensitivo e ricercatore Marino Fantuzzi e del fotografo Maurizio Bertini più altri collaboratori -. Una zona contesa e scenario di numerose battaglie. Ma anche terra di grandi personalità come Giovanni dalle Bande Nere, figlio di Caterina Sforza, o la temuta famiglia Malatesta”. Ma non solo. “Quando si indaga in certi luoghi ci si può imbattere in personaggi antichi, legati ancora ai loro castelli e alle loro vicissitudini – continua -. Un esempio è quello della sfortunata Costanza Malatesta nella rocca di Montefiore Conca che ha subito una morte violenta e prematura. A Dozza ci siamo imbattuti in un condottiero del XV secolo”. Una bella anticipazione. Ma è importante anche capire come si sviluppa un filone di indagine. “Partiamo sempre con un sopralluogo per comprendere come muoverci e fare una selezione degli ambienti. Certi castelli hanno anche 70 stanze – specifica la Fabbri -. Poi si decide come sfruttare al meglio la strumentazione, come e dove posizionare quella fissa. A Dozza ci siamo concentrati su una camera da letto, sulle due torri più antiche e in alcuni ambienti che da subito hanno dato un riscontro strumentale importante”. Con una bella porzione di ricerca mezzo fotografia. “Vengono fatti migliaia di scatti, i risultati ottenuti con le foto sono quelli che preferiamo perché rappresentano la famosa ‘prova’, o meglio, la risposta che andiamo cercando ogni volta – ragiona la donna -. La Rocca di Dozza è stata per noi un’esperienza ricchissima di risultati a livello energetico. E’ una fortezza ancora viva. Ma ci vuole sempre rispetto quando si affrontano tematiche di questo genere. Questi fenomeni vengono spesso strumentalizzati e gruppi come il nostro, che cercano di fare ricerca in maniera seria, ne pagano le conseguenze”.

Soddisfatto del percorso anche il sindaco Luca Albertazzi che, insieme alla Fondazione Dozza Città d’Arte, ha alimentato le ricerche. “Ringrazio la Compagnia di Ricerca per l’attenzione riservata a Dozza– commenta il primo cittadino -. Si tratta di un gruppo di professionisti seri e referenziati che affrontano un argomento delicato del quale si conosce ancora poco. E’ una bella occasione culturale per Dozza”. E ancora: “Temi interessanti ed importanti – prosegue l’analisi -. Abbiamo sviluppato un filone concreto che ci consente di arricchire la proposta culturale e turistica di Dozza attraverso l’esplorazione di un comparto nuovo, originale e suggestivo che, approcciato con serietà, è estremamente affascinante. L’invito a partecipare alla serata è esteso a tutta la cittadinanza”.

Prenotazione obbligatoria al numero telefonico 349.4449144, posti limitati. Biglietto d’ingresso adulti 15 euro. Gratuità d’accesso per i ragazzi fino ai 12 anni.