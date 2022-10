In programma a Imola e circondario, dal 22 ottobre al 13 novembre

Sabato 22 ottobre alle ore 17.30 al Teatro comunale “E. Stignani” inaugura, il Baccanale 2022, che quest’anno ha per tema “Ripieni”. La tradizionale rassegna enogastronomica e culturale organizzata dal Comune di Imola, quest’anno si svolgerà ad Imola e circondario dal 22 ottobre al 13 novembre prossimi. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà alla presenza di Andrea Corsini, Assessore al Turismo della Regione Emilia Romagna, del Sindaco di Imola, Marco Panieri, degli Assessori Giacomo Gambi (Cultura, Politiche giovanili e Legalità) e Pierangelo Raffini(Lavori pubblici, Centro Storico e Attività Produttive), con la partecipazione dello storico dell’alimentazione Massimo Montanari (Università di Bologna) che introdurrà il tema di quest’anno. L’introduzione musicale sarà affidata ai Canterini e Danzerini Romagnoli Turibio Baruzzi APS. Un momento di particolare importanza nel corso della cerimonia inaugurale sarà la Premiazione del Garganello d’oro. Il riconoscimento sarà conferito dal Sindaco Panierial celebre attore bolognese Stefano Accorsi, per il contributo dato alla promozione della cultura enogastronomica emiliano-romagnola. L’attore, a causa di impegni di lavoro, non sarà presente in sala per ritirare il premio.

Il Baccanale è organizzato dal Comune di Imola con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e della Regione Emilia-Romagna. La manifestazione gode del sostegno di enti pubblici e privati: la Città metropolitana di Bologna Destinazione Turistica, la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Molino Spadoni, CLAI, CACI Società Agricola, Eurovo, Confcommercio Ascom Imola, Confesercenti Territorio Imolese, CNA Imola, Confartigianato Imprese, BCC Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese.

Il programma di quest’anno sarà dedicato ad un tema centrale, per antonomasia, della gastronomia, ovvero i “Ripieni”. Si proseguirà fino al 13 novembre con un fitto calendario composto da oltre 120 eventi, organizzati anche quest’anno per incuriosire e soddisfare un pubblico eterogeneo, ampio e di tutte le età.

Il Baccanale è uno scrigno ripieno di sapori e di cultura. L’ampia offerta degli eventi previsti ad Imola e nel Nuovo Circondario Imolese rispetta una storia fatta di dialogo tra cultura e alimentazione, tradizione ed innovazione, con la partecipazione di numerosi ospiti. Quanto illustrato è solo una parte del ricchissimo programma 2022 della manifestazione, che offrirà tante altre opportunità di incontro e approfondimento nel territorio. Visite guidate, ricostruzioni storiche, laboratori e spettacoli, pensati per coinvolgere adulti e bambini.

Tra le numerose proposte come ogni anno ci saranno degustazioni per tutti i palati, cene e pranzi a tema. Imparare a conoscere la varietà e la diversità dei gusti è un’esperienza che arricchisce. I ripieni occupano per definizione una posizione centrale nelle pietanze, e allo stesso modo le tante degustazioni proposte da enti e associazioni hanno un ruolo fondamentale all’interno del Baccanale. Esse permetteranno al pubblico di scoprire le innumerevoli sfaccettature gustative che i ripieni possono esprimere, siano essi dolci o salati.