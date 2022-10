Swap party, sessioni di armocromia, workshop con carta riciclata e dj set

Con l’arrivo dell’autunno, a Castel Guelfo The Style Outlets torna THE STYLE SWAP, l’evento gratuito pensato insieme a Swapush, startup italiana dedicata all’economia circolare e allo scambio a costo zero, per dare una nuova vita a ciò che non si usa più.

Dopo il successo dell’edizione primaverile, domenica 16 ottobre, dalle 11.00 alle 19.00, il centro si trasformerà in un vero e proprio street market dove i visitatori potranno portare capi d’abbigliamento e accessori usati ma in ottimo stato e scambiarli tra di loro*. La selezione dei capi inizierà alle ore 11.00 e alle 16.30 verranno aperti gli stand dando il via allo swap party.

L’evento sarà accompagnato da numerose attività di intrattenimento ad accesso libero: dalle sessioni gratuite di armocromia al laboratorio dedicato alla creazione di oggetti con carta riciclata, il tutto a ritmo di uno speciale dj set.

Questa iniziativa si inserisce nell’impegno di NEINVER – leader nel segmento outlet europeo, a cui Castel Guelfo The Style Outlets fa capo – per incentivare l’adozione di comportamenti sostenibili da parte dell’ampia clientela del centro. Recenti anche l’introduzione di stazioni per il refill delle borracce di acqua e foodie bag contro lo spreco alimentare.

La sostenibilità è un asse portante della strategia gestionale di NEINVER, che trova riscontro in primis nella gestione ordinaria dei centri (utilizzo di energia da fonti prevalentemente rinnovabili, illuminazione a LED, minimizzazione dei consumi di acqua, valorizzazione della flora locale ecc.), ma anche nelle attività e servizi offerti ai propri clienti.

Fino al 23 ottobre a Castel Guelfo The Style Outlets ci saranno anche gli “Style Days” con il -20% di sconto sul prezzo outlet delle collezioni autunno/inverno nei negozi aderenti, solo per gli iscritti alla newsletter del centro**.

Per partecipare è necessario prenotarsi al seguente link: https://bit.ly/3C7fEld