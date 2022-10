In programma la proiezione del film che racconta la storia dei lupi Ulisse e Achille

Sabato 15 Ottobre il Cinema/Teatro comunale di Sasso Marconi ospiterà la proiezione del docufilm “Il Contatto”: una pellicola di Andrea Dalpian che racconta la storia di Ulisse e Achille, due cuccioli di lupo in difficoltà, recuperati e rimessi in libertà dopo un periodo di cura e riabilitazione presso il Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica Monte Adone di Sasso Marconi.

Una storia capace di emozionare, coinvolgere e incuriosire, divenuta un documentario dove musica e parole lasciano spazio a un racconto per immagini che ha come protagonisti incontrastati i due lupi e l’ambiente in cui si muovono. Presentato al 24° Festival CinemAmbiente di Torino, “Il Contatto” è stato selezionato per importanti festival internazionali, tra cui il Portland Film Festival e il Filmmakers United Film Festival 2022 (dove è stato premiato come “Miglior film sugli animali”).

La proiezione sarà seguita da un momento di dibattito con gli autori – il regista Andrea Dalpian e Giusi Santoro di Pop Cult Docs, che ha prodotto il film – ed Elisa Berti, direttrice del Centro Fauna Monte Adone, che per oltre un anno ha seguito i due cuccioli di lupo nel loro percorso di riabilitazione.

L’evento, organizzato dal Comune di Sasso Marconi, sarà dunque l’occasione per scoprire questa incredibile storia e conoscere meglio le attività del Centro Monte Adone, impegnato da oltre trent’anni nel recupero e nella tutela degli animali selvatici ed esotici, e oggi eccellenza a livello nazionale per il recupero dei lupi feriti: grazie al Progetto Lupo Monte Adone, dal 2014 il Centro sassese dispone infatti di un’area attrezzata per la cura, la degenza e la riabilitazione degli esemplari feriti, recuperati in condizioni di difficoltà o vittime di atti di bracconaggio.

Appuntamento alle 16 al Cinema comunale (Piazza dei Martiri 5, Sasso Marconi). Saluto di benvenuto del Sindaco Roberto Parmeggiani.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Nel foyer del Cinema comunale sarà presente il banchetto informativo del Centro Fauna Monte Adone.