Appuntamento domenica 16 ottobre con l’iniziativa promossa con il patrocinio del Comune e del Circondario

“Pedalare dando respiro alla ricerca”. È questo il motto della biciclettata che la Delegazione di Imola e Romagna della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica organizzerà nella mattinata di domenica 16 ottobre, per dare una spinta ulteriore e sostanziale alla scoperta di una cura definitiva contro la malattia genetica più diffusa.

Cinque saranno i comuni che ospiteranno l’evento e che verranno percorsi – attraverso la nuova Ciclovia del Santerno – da decine di ciclisti amatoriali provenienti da tutto il circondario.

Appuntamento alle 9.30 presso la piazza Borgo General Vitali di Mordano, da cui partirà il primo gruppo di partecipanti in direzione del parcheggio ex Riverside, in via Pirandello, a Imola. Qui, alle 10.15, troveranno i Ciclamini solidali che sostengono la ricerca sulla fibrosi cistica, offerti dai rappresentanti della Delegazione.

La pedalata proseguirà poi verso Casalfiumanese, Borgo Tossignano ed infine Fontanelice, dove i partecipanti verranno accolti con la crostata dell’Antico Forno Tombarelli.

Sarà possibile aderire all’evento con un’offerta libera a partire da 10 €. A Mordano e a Imola, ai ciclisti verrà fornito il “kit pronti e via”.

Tutte le offerte raccolte saranno destinate al progetto di ricerca in fibrosi cistica FFC 8/2022 adottato dalla Delegazione. Per maggiori informazioni: Patrizia 347 9616369.