Da venerdì 21 ottobre va in scena la seconda edizione di “Semplicemente Fotografare Live”

Dal 21 al 30 ottobre la Rocca di Dozza ospiterà, per il secondo anno consecutivo, l’evento ‘Semplicemente Fotografare Live’ con trentasei mostre, presentazione di libri, dibattiti, seminari e workshop, tutti a cura dell’associazione culturale ‘Semplicemente Fotografare’, nata spontaneamente su Facebook e che oggi può contare su circa diecimila appassionati di fotografia.

L’evento prenderà avvio il prossimo 21 ottobre, alle ore 17, con l’inaugurazione di tutte le mostre che resteranno allestite fino al 3 novembre. Il giorno successivo, invece, si partirà alle ore 10 con la performance all’aperto ‘Fotografia Minutera Itinerante Immediata – Street Box Photography’ in compagnia dell’esperto Gabriele Chiesa. Una ripresa fotografica di ritratto, aperta alla partecipazione pubblica, che utilizzerà l’antico processo ‘minutero’ su carta fotosensibile eseguito con la tecnica impiegata dai fotografi ambulanti di un secolo fa. Una bella occasione, che si ripeterà anche il 23 alla stessa ora, per vedere dal vivo l’operatività dei fotografi di fine Ottocento.

Avanti tutta con ‘Il ritratto come opera d’arte’ insieme a Dennis Ziliotto, fotografo conosciuto a livello internazionale, che realizzerà ritratti a richiesta con il collodio umido secondo la ricetta originale degli studi fotografici del 1850. Spazio poi a ‘Secret Stories’ di Andrea Gottardi che, nell’attimo di un click, trasporterà singoli, coppie o famiglie, composte al massimo da quattro persone, all’interno del suo mondo fantastico. Ogni soggetto, infatti, poserà per 20 minuti sotto la sua direzione per una sessione di lavoro con decine di foto tra cui ne verrà selezionata ed editata una dallo stesso professionista.

E nell’antico abitato medievale, a pochi giorni dalla festa di Halloween, non potranno mancare brividi e misteri con Gabriele Chiesa deciso a compiere l’impresa di fotografare il fantasma di Caterina Sforza. Una performance collettiva, in prossimità del castello, con impressione diretta su di un lenzuolo foto-sensibilizzato ai sali ferrici. Un processo diretto destinato alla produzione di uno stendardo fotografico esposto fino al termine dell’evento. La giornata d’apertura della manifestazione dedicata alla passione per le istantanee continuerà poi con la presentazione dei libri fotografici ‘Liguria Felix’ di Edmondo Di Loreto e ‘Splinters’ di Federico Arcangeli con tanto di mostra.

Ricca anche la programmazione del 23 ottobre dove spicca, alle ore 11, la conferenza dedicata alla fatica editoriale di Valeria Sacchetti ‘Journey to the lowlands – Tra la via Emilia e il West’. Il 29, infine, attesa per il ‘Workshop Still Life Base’ con Ludovico Fossà. L’obiettivo del corso è quello di fare un salto in avanti riguardo alla sensibilità ed alla capacità d’analisi per dare una consistente spinta allo spirito d’osservazione. Una qualità indispensabile per pre-visualizzare l’interazione della luce con i materiali e la morfologia degli oggetti nonché per capire come l’impatto delle ombre nella loro tridimensionalità.