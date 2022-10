Appuntamento domani, 21 ottobre, alle ore 10, in via Porrettana 360

“Prendersi cura. Il ruolo del volontariato nella presa in carico delle fragilità nell’area metropolitana” è il convegno organizzato venerdì 21 ottobre a partire dalle 10 alla Casa della Conoscenza Biblioteca C. Pavese a Casalecchio di Reno (Bo), in via Porrettana 360, dall’ANLA Emilia-Romagna guidata dalla sua presidente e consigliera nazionale Tiziana Marchetti.

Interverranno al Convegno Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio di Reno; Luigi Poli, responsabile Ausl Bologna; Luigi Scandale, responsabile 118; Paola Marani, Associazione Civibo-Cucine Popolari; Antonio Sechi, Associazione Antico Mondo Contadino; Lalla Golfarelli, Presidente dell’associazione CARER; Fabrizio Pregliasco direttore sanitario dell’IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio di Milano e professore associato dell’Università degli Studi di Milano.

Il presidente nazionale di ANLA Edoardo Patriarca, che concluderà il Convegno, spiega: “È un tempo complicato e incerto quello che stiamo vivendo. Alla crisi sanitaria si è aggiunta quella dovuta all’inflazione e alla crisi energetica: queste tensioni rimettono al centro l’esigenza di un valore, il prendersi cura delle nostre comunità, delle relazioni sociali, per contrastare la solitudine, per rinnovare una prossimità premurosa verso le persone più fragili e vulnerabili. Parlare di benessere, di salute, di sociale non è questione secondaria rispetto ad altre priorità. È parlare del cuore delle comunità senza il quale non c’è futuro ma solo emarginazione e disuguaglianze”.

Ad aprire i lavori la presidente regionale di ANLA Emilia – Romagna Tiziana Marchetti che commenta: “Ogni persona può essere una risorsa e promotore del benessere della comunità. Il volontariato, unendo storie e culture diverse, è molto importante e funziona bene; per questo la vita associativa permette di conoscere persone che hanno in comune più di quanto possa sembrare. “Fare rete” fra le varie associazioni aumenta il senso di responsabilità e la percezione di appartenere ad una comunità, portando i cittadini a sensibilizzarsi e ad occuparsi del benessere di tutti. Attualmente le associazioni di volontariato svolgono un servizio sociale importantissimo, portando aiuto a chi è in difficoltà. Senza di loro le condizioni di vita di alcune persone sarebbero molto più gravi. Là dove le strutture sociali sono in difficoltà, sono un valore aggiunto e sono una parte importante dell’economia per il “dono” che rispetta la gratuità”.

Il Convegno ha il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno.