Qualità nutrizionali, benefici per la salute e l’utilizzo in cucina saranno i temi trattati durante l’incontro organizzato dall’Accademia Nazionale di Agricoltura

Si terrà giovedì 27 ottobre, ore 16.30-18.30, presso la Sala Adunanze della Società Medica Chirurgica di Bologna, il quarto incontro de “I Giovedì dell’Archiginnasio. L’Odissea del cibo dal campo alla tavola”, dedicato al miele. I relatori saranno la Dott.ssa Annalisa Guidi, Azienda Agricola Terraemare, la Prof.ssa Cristina Angeloni, Associato di Biochimica Università di Bologna, il Prof. Roberto Giardino, Delegazione dei Bentivoglio Accademia Italiana della Cucina e il Dott. Paolo Fontana, Fondazione Edmund Mach. L’incontro tratterà il valore del prodotto in termini economici e di elaborazione della materia prima, i benefici per la salute e il valore nutraceutico del prodotto terminando con una “Case history” dedicata al racconto di una esperienza di produzione agricola e agroalimentare, dedicata all’ultima certificazione in materia di produzione del miele.

Gli incontri de “I Giovedì dell’Archiginnasio. L’Odissea del cibo dal campo alla tavola” sono conferenze a cadenza mensile, da aprile a novembre, dedicate alla conoscenza delle eccellenze agroalimentari italiane e seguono una formula divisa in tre relazioni: una relativa al “prodotto agricolo”, una seconda incentrata sul suo “valore nutrizionale” e una conclusiva dedicata agli “aspetti storico-culturali in cucina e in tavola”. A queste si aggiunge, quando possibile, una case history finale dedicata a un particolare aspetto produttivo, scientifico o culturale del prodotto trattato. Gli incontri hanno l’intenzione di trasmettere la consapevolezza che il valore del nostro settore agroalimentare si fonda su un percorso che parte dai processi produttivi e passa attraverso le caratteristiche qualitative arrivando fino alle potenzialità gastronomiche, in modo da aumentare la consapevolezza del consumatore su quanto acquista e consuma giornalmente in tavola.