Un mese di novembre ricco di appuntamenti con Enoteca Regionale

Gli appuntamenti organizzati da Enoteca Regionale Emilia Romagna all’interno della magnifica Rocca di Dozza, nel mese di novembre si arricchiscono di una gustosa novità. Affianco ai “classici” banchi d’assaggio e al corso “I segreti del Vino”,i weekend propongono la nuova versione degli incontri con i vignaioli, che diventano “InCantina con…”.

Infatti, il sabato dalle 11 alle 15 e la domenica dalle 11 alle 18, sarà anche possibile abbinare i vini della cantina protagonista del fine settimana con un percorso gustativo fatto di prodotti tipici e piatti della tradizione all’interno del nuovo spazio “InCantina – La Dispensa Malvezzi Campeggi”, sempre all’interno della Rocca.

Si parte quindi il 5 e 6 novembre con protagonista la Cantina Settecani di Castelvetro (MO). A seguire: Il Poggiarello di Travo (PC) il 12-13, Cantine Cavicchioli di San Prospero (MO) il 19-20, per finire il mese con Oinoe di Guardasone (PR) il 26-27 novembre. Il pomeriggio del sabato, dalle 14 alle 18.30, e la domenica mattina, dalle 10 alle 12.30, il produttore o un sommelier saranno a disposizione per incontrare gli interessati per un assaggio gratuito dei vini e scambiare quattro chiacchiere in libertà.

Domenica 6 novembre, invece, al via anche ai banchi d’assaggio e si parte con quello dedicato al Malbo Gentile. Si prosegue poi il 13 con il banco della DOC piacentina Gutturnio, il 20 con l’autoctono delle colline di Faenza Centesimino, per finire il mese, il 27, con l’accoppiata di vitigni internazionali che anche in Emilia-Romagna esprimo vini di ottima qualità, Merlot e Cabernet Sauvignon. Come di consueto alla degustazione dei vini (3 calici, Euro 9) è sempre possibile abbinare un assaggio di eccellenze gastronomiche regionali. Appuntamento dalle 14 alle 18.30.

Sempre nel mese di novembre, Enoteca Regionale prosegue anche con la propria attività didattica con il mini corso “I segreti del Vino”. Tre serate di giovedì sera- il 17 e il 24 novembre e il 1° dicembre alle ore 20,30 – per scoprire i caratteri distintivi dei vini rossi e bianchi e dei vitigni aromatici, dolci, passiti e liquorosi. Dalla vendemmia alla raccolta tardiva e all’appassimento, le muffe nobili e gli ice-wine, la spumantizzazione, l’uso dei legni e molto altro ancora.

Il corso, il cui costo è di 95 euro, è a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria (tel. 0542 367700; e-mail maurizio.manzoni@enotecaemiliaromagna.it)

Per informazioni: tel. 0542 367700.