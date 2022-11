Tanti gli appuntamenti in programma sino al 7 dicembre

Un novembre denso di iniziative sul territorio crevalcorese per il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La biblioteca propone libri e film a tema per tutto il mese; il 26 novembre verrà inugurata nel giardino Donatori di Vita “la panchina rossa”. A Palata Pepoli continua la realizzazione dell’opera collettiva “Rosse di vita”, creata con uncinetto o ferri che addobberà l’albero di Natale posto nel centro della frazione il 7 dicembre.

Sino al 30 novembre 2022, presso la Biblioteca comunale, è possibile trovare la proposta bibliografica e filmografica “Mai più sole”: libri e dvd che raccontano le donne, la fragilità e la forza.

Il 26 novembre 2022, alle ore 11,00, presso il giardino “Donatori di Vita” in via Trombelli, in pieno centro storico, verrà inaugurata la ‘Panchina Rossa contro la violenza sulle donne’.

Il 7 dicembre 2022 alle ore 18,00 nella frazione di Palata Pepoli, nel parco adiacente la chiesa di S. Giovanni Battista, verrà esposta l’opera collettiva contro la violenza intitolata “Rosse di Vita” e ideata da UDI Crevalcore, associazione Palata e Dintorni e parrocchia di Palata Pepoli. Queste associazioni nei scorsi giorni hanno invitato le persone della zona a realizzare delle formelle di lana rossa che decoreranno poi l’albero di Natale della frazione. Verranno ancher accese le luminarie e seguirà l’evento conviviale “Aperialbero”.