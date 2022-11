Appuntamento domenica 4 dicembre in Via Porrettana dalle 8 alle 19

A pochi mesi di distanza dall’ultima presenza, andata in scena con il consueto successo nell’ottobre scorso, domenica 4 dicembre torna alla Croce di Casalecchio la prestigiosa esposizione de Il Mercatino da Forte dei Marmi.

L’appuntamento in Via Porrettana, dalle 8 alle 19, rappresenta una trasferta ormai abituale per il Consorzio versiliese, sempre apprezzato e richiesto dal pubblico della provincia bolognese.

A richiamare i visitatori sono gli espositori storici del Forte, a cominciare da Serrapiana, con le esclusive borse in pelle, da sempre apprezzato dal pubblico emiliano, per passare alla raffinata pigiameria del presidente Mattei, alle pellicce ed al cashmere delle ditte Gente del Forte, Di-Da, Riccomondi, Del Bimbo, alla biancheria di Enzo Salina, Patrizio Borchi e Beppe Pucci, con articoli di pregio in grado di rendere prezioso ogni angolo della casa, ideali per gli allestimenti durante le festività natalizie e di fine anno.

Da citare anche il banco più chic per gli amici a 4 zampe, gli espositori di pronto moda, tutti rigorosamente da Forte dei Marmi, anzi, a garanzia di qualità e convenienza, 200% Forte dei Marmi.

Gli abituali frequentatori ormai conoscono Il Mercatino da Forte dei Marmi come “Non il solito mercato!” vista la straordinaria qualità delle proposte, tutte originali “Versilia Style”, ma anche per l’atmosfera rilassata e famigliare che si respira tra i banchi, ora ancora più festosa nell’imminenza del Natale.