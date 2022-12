Domenica 11 sarà presente anche l’Associazione CEFA Onlus per la vendita del panettone solidale

Il 2022 sta volgendo al termine. Anche nel mese di dicembre Enoteca Regionale Emilia Romagna “non abbandona” i tanti appassionati che ogni settimana trovano all’interno della Rocca di Dozza un luogo magico dove poter scoprire, assaggiare e acquistare i migliori vini, e non solo, della regione.

Prosegue la nuova iniziativa “InCantina con…”. Il sabato dalle 11 alle 15 e la domenica dalle 11 alle 18, sarà quindi possibile abbinare i vini della cantina protagonista del fine settimana con un percorso gustativo fatto di prodotti tipici e piatti della tradizione all’interno del nuovo spazio “InCantina – La Dispensa Malvezzi Campeggi”, sempre all’interno della Rocca. Primo weekend, 3-4 dicembre, con protagonista l’Azienda Celli di Bertinoro (FC). A seguire: Tenuta Bacana di Villa Vezzano (RA) il 10-11 e Fattoria Monticino Rosso di Imola (BO) il 17-18 dicembre.

Inoltre, il pomeriggio del sabato, dalle 14 alle 18.30, e la domenica mattina, dalle 10 alle 12.30, il produttore o un sommelier saranno a disposizione per incontrare gli interessati per un assaggio gratuito dei vini e scambiare quattro chiacchiere in libertà.

La domenica pomeriggio, invece, accompagnati da un sommelier sarà possibile partecipare ai banchi d’assaggio tematici (ore 14-18.30). Si parte domenica 4 con “il re” di Romagna, il Sangiovese, per poi passare all’autoctono della “bassa ravennate” Burson il giorno 11, per finire con le bollicine degli Spumanti made in Emilia Romagna il 18 dicembre a pochi giorni dai brindisi di Natale e di Capodanno. Il costo della degustazione di tre vini è di 9 Euro, assaggio a richiesta di salumi e formaggi.

Domenica 11 dicembre, dalle 14 alle 18.30, sarà anche presente l’Associazione CEFA Onlus (www.cefaonlus.it) per la vendita del panettone solidale, per aiutare sia le famiglie del Corno d’Africa a superare la peggiore crisi alimentare e climatica dal 1981, sia le famiglie italiane attraverso il sostegno delle mense locali.

Nel corso del mese di dicembre Enoteca Regionale effettuerà alcune modifiche degli orari di apertura: 8 e 26 ore 10-13 e 14-19; 31 orario continuato 10-18.

Il 25 dicembre e dal 1° al 4 gennaio compresi chiusura.