L’iniziativa è promossa da Bologna Servizi Cimiteriali in collaborazione con il Conservatorio “G. B. Martini” e con il Teatro Comunale di Bologna

Bologna Servizi Cimiteriali inaugura una nuova tradizione organizzando il primo Concerto di Natale in Certosa. Saranno gli accoglienti spazi del neoclassico Pantheon, ristrutturati di recente, ad accogliere sabato 10 dicembre gli allievi musicisti dell’Orchestra dei Giovanissimi del Conservatorio “G. B. Martini” (OGCM), Direttore Stefano Chiarotti, e quelli del Coro Giovanile del Teatro Comunale di Bologna, Direttore Alhambra Superchi.

A partire dalle 18.00, i trenta elementi riuniti per l’occasione daranno vita a uno spettacolo in musica ricco di suggestioni e di fascino, anche in virtù dell’insolita location, dotata di un’acustica ideale per ospitare l’inedita performance musicale.

“Abbiamo organizzato questo primo Concerto di Natale nella speranza che possa diventare un appuntamento fisso per Bologna e la cittadinanza” – commentano Simone Spataro e Cinzia Barbieri, presidente e amministratore delegato di Bologna Servizi Cimiteriali – In un momento di generale difficoltà come quello attuale, pensiamo che il Concerto, e soprattutto un concerto animato da bambine e bambini, ragazze e ragazzi, possa rappresentare un momento di speranza e di serenità”.

Anche per questo motivo l’evento sarà trasmesso in streaming affinché quante più persone possano assistervi.

L’iniziativa di BSC intende inoltre rendere omaggio al forte legame tra Bologna, città della Musica Unesco dal 2006, e la musica stessa; anche quest’anno sono stati numerosi gli appuntamenti nel capoluogo felsineo, tra cui il Festival dedicato a Ottorino Respighi, il grande compositore che riposa nel cimitero monumentale della Certosa.