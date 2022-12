Quattro giornate di eventi per le festività con l’obiettivo di rilanciare il cuore pulsante degli abitati. Spazio ai Bus Tour per raggiungere città, paesi e frazioni

Un ricco programma di iniziative natalizie per la promozione e la valorizzazione diffusa e sostenibile dei centri storici dei comuni del Nuovo Circondario Imolese. E’ questo l’asse portante attorno al quale ruota il progetto ‘Be in Wonderland – Vivi la magia del Natale nel Circondario Imolese’ che l’8, 10, 17 e 18 dicembre colorerà l’atmosfera delle feste nel territorio.

Un’ampia ed eterogenea programmazione di eventi, in grado di intersecare le tipicità delle singole aree geografiche ma anche di strizzare l’occhio alla sostenibilità ed al rispetto dell’ambiente, finanziata con un contributo di 80mila euro dalla Regione Emilia-Romagna (annualità 2022 e 2023) e supportata dalla completa intesa con le associazioni di categoria del tessuto economico locale.

L’obiettivo è quello di creare una proposta unitaria e condivisa per rilanciare, sotto il profilo socio-economico e culturale, i centri storici come importante vetrina dell’intero sistema urbano-territoriale reduce dalle difficoltà del biennio pandemico. Il cuore pulsante delle città e dei paesi come elemento essenziale per le politiche circondariali di sviluppo. Una strategia comune, al fine di aumentare l’attrattività rispetto ai poli di offerta extraurbani, grazie ad una regia unitaria a favore dei vari stakeholder con particolare attenzione ai settori del commercio e del turismo. Un percorso di gestione condivisa dei centri storici che si confronta con sfide nuove che inglobano la continua evoluzione dei consumi ed un business profondamente mutato dal flusso della pandemia. Ma anche il rafforzamento dei legami territoriali per offrire opportunità e servizi anche alle attività di minori dimensioni.

Riscoprire l’utilità delle sinergie per aumentare l’efficacia dell’azione. Spazio, quindi, a tre obiettivi strategici: rafforzare la governance pubblico-privata dei centri storici, migliorare la comunicazione delle attività commerciali e degli eventi di promozione per potenziare il binomio attrattività/accoglienza e coordinare lo sviluppo di iniziative di richiamo per residenti e visitatori. Un aspetto, quest’ultimo, vincolante soprattutto per i comuni più piccoli che necessitano di intercettare turisti ed escursionisti provenienti dai territori limitrofi.

Un capitolo a parte merita l’attenzione de progetto alla mobilità sostenibile. Già perché la programmazione di ‘Be in Wonderland – Vivi la magia del Natale nel Circondario Imolese’ coincide con il potenziamento dei collegamenti tra i vari comuni. E se la mobilità ciclabile è da tempo una priorità di tutte le amministrazioni, sotto la lente di ingrandimento finiscono pure le stazioni ferroviarie di Imola e Castel San Pietro Terme. Punti nevralgici di partenza di quei mezzi TPL, esistenti ed aggiuntivi, denominati per l’occasione Bus Tour. Navette in grado di facilitare gli spostamenti dei consumatori e ridurre l’impatto sul traffico e sull’ambiente. Tante le fermate programmate per accompagnare gli utenti alla scoperta dei centri storici delle città, dei paesi e perfino delle frazioni.

Moltissimi gli appuntamenti in agenda con il programma completo consultabile e scaricabile dal portale web www.nuovocircondarioimolese.it. Si va dagli eventi di musica live a quei mercatini di Natale che tanto piacciono a grandi e piccini. Senza dimenticare gli spettacoli di artisti di strada, visite guidate ai poli museali ed ai palazzi storici dei centri, mostre, street food ed iniziative folcloriche e religiose, negozi aperti, laboratori creativi per bambini, esposizione di presepi, l’immancabile arrivo di Babbo Natale, rappresentazioni teatrali e chi più ne ha più ne metta. Un cartellone frutto dell’impegno dei dieci comuni che compongono l’ente con sede ad Imola in via Bocaccio.

“Siamo molto soddisfatti nell’annunciare le tante iniziative che caratterizzeranno il periodo natalizio con la programmazione di ‘Be in Wonderland – Vivi la magia del Natale nel Circondario Imolese’ – spiega Luca Albertazzi, sindaco di Dozza e delegato al turismo del Nuovo Circondario Imolese – Un contenitore originale ed interessante perché promuoverà, nel suo insieme, l’intera area circondariale. Dieci comuni coinvolti in un’azione univoca di promozione che parificherà le città più grandi ai paesi più piccoli”.

E ancora: “La volontà realizzativa è stata quella di creare un pacchetto univoco di intrattenimento con, al suo interno, una serie di suggestioni decisamente innovative per il nostro territorio – continua – Esempi? L’utilizzo di navette dette ‘Bus Tour’ in partenza dalle stazioni ferroviarie esistenti per collegare e mettere in rete, con apposite fermate strategiche, ogni singolo centro storico circondariale. Uno splendido incentivo per promuovere il turismo sostenibile”.

Con una finalità chiara. “Scoprire e raccontare un territorio così eterogeneo, fatto di eccellenze e peculiarità comunque complementari, nel suo complesso – conclude Albertazzi – Un altro importante risultato raccolto dalla rinnovata gestione associata del turismo del Circondario. Una straordinaria logica di rete e condivisione, che va oltre le difficoltà organizzative, tra enti e varie istituzioni. Grazie agli uffici di settore del Nuovo Circondario Imolese, che hanno fatto da preziosa cabina di regia all’allestimento del programma, ad IF Imola Faenza Tourism ed alla Regione Emilia-Romagna per il sostegno. Proficua anche l’intesa con le associazioni di categoria locali”.