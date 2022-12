L’iniziativa solidale toccherà l’Autodromo imolese e la centralissima piazza Matteotti

Il 18 dicembre i Motoclub di Imola Santerno, Imola e Mc Racing Imolese organizzano, con il patrocinio del Comune di Imola, un evento a favore di No Sprechi Onlus.

Un nutrito gruppo di motociclisti, vestiti da Babbo Natale, si raduneranno alle 10.30 in Autodromo, Piazza Ayrton Senna. Entreranno in autodromo per una parata di 2 giri di pista e in seguito si dirigeranno in Piazza Matteotti, dove consegneranno i doni destinati ai bambini delle famiglie seguite da No Sprechi.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, portando giochi nuovi o usati, possibilmente confezionati o libri per bambini: in Piazza Matteotti ci saranno i volontari di No Sprechi Onlus per la raccolta, dalle 10 alle 12.

“Ringraziamo di cuore i motociclisti imolesi, veri e propri MotoBabbi, che hanno accolto con entusiasmo questa idea: le moto fanno parte della nostra tradizione ed è bello che diventino un simbolo di solidarietà a favore dei bambini” commenta Elena Penazzi, assessore all’Autodromo.