Appuntamento con la mostra di Lego da collezione e le gare di costruzioni con i mitici mattoncini giocattolo

Anche quest’anno i mattoncini LEGO sono tra i protagonisti del Natale di Sasso Marconi. Nel week-end 17-18 dicembre, torna infatti “Mattone su Mattone”, l’evento promosso da “La Casa sul’albero”, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, e dedicato ai mattoncini giocattolo più amati dai bambini (e non solo da loro!).

“Mattone su mattone” prevede una mostra di Lego da collezione, allestita negli spazi della Sala studio “Le ragazze del Salvemini” (la Sala studio accanto alla Biblioteca comunale) e visitabile nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 dicembre dalle 9 alle 18.30: un’occasione per ammirare piccoli grandi capolavori realizzati con i famosi mattoncini.

Nelle giornate di sabato e domenica sono in programma anche gare di costruzioni con i mattoncini. Si tratta di gare individuali per bambini/ragazzi 6-14 anni e a squadre per appassionati Lego master di tutte le età, che si cimenteranno nella realizzazione di costruzioni con sfide a difficoltà crescente.

Info e iscrizioni anche via WhatsApp al n. 348 4490331 o via mail a info@lacasasullalbero.store

Ma c’è anche la possibilità di partecipare a questa bella iniziativa mettendo a disposizione degli organizzatori i mattoncini necessari per le gare di costruzioni. La raccolta di mattoncini è aperta nelle giornate di giovedì 15 e venerdì 16 dicembre, dalle 16 alle 18, sempre presso la Sala studio “Le ragazze del Salvemini”.