Ai sette seminari in programma ci si può iscrivere a partire dal 20 dicembre

Martedì 20 dicembre alle ore 17.30 all’Auditorium Cefla (via Bicocca 14c) verrà presentato il progetto “Percorsi di uguaglianza. Equità e dignità nel lavoro”, che si inserisce tra le attività trasversali organizzate dagli Assessorati alle Pari Opportunità e Sviluppo Economico del Comune di Imola a sostegno delle donne nel lavoro, dell’empowerment femminile e delle strategie di Diversity Management.

Il progetto si svilupperà con il supporto di Demetra Formazione e con la partecipazione di Cefla e TeaPak. All’incontro parteciperanno l’Assessora alle Pari Opportunità Elisa Spada e l’Assessore allo Sviluppo Economico Pierangelo Raffini, Alice Sirtori Senior Operations & Quality Director TeaPak, Gianmaria Balducci presidente del Gruppo Cefla, Igor Skuk presidente di Demetra Formazione e Nunzia Imperato referente del progetto per Demetra Formazione.

Un percorso di sensibilizzazione e formazione – Il progetto prevede un percorso di sensibilizzazione e formazione rivolto responsabili delle risorse umane, coordinatrici e coordinatori di teams, imprenditrici e imprenditori, consulenti, professionisti e professioniste, manager che operano nel territorio imolese. L’Agenda 2030 ha segnato l’era delle transizioni: accanto a quella digitale e ambientale si sta sviluppando una transizione ben più importante, poiché interessa la società e il territorio molto da vicino. Una vera rivoluzione sociale che è declinata negli obiettivi 5 (parità di genere) e 10 (riduzione delle disuguaglianze), ma che di fatto è presente in tutti i goal dell’agenda. Il percorso mira a dimostrare che intraprendere e rinforzare politiche e pratiche volte all’uguaglianza attraverso la gestione della diversità all’interno dell’ambiente di lavoro (diversità di genere, orientamento sessuale, origini etniche, culturali ecc…) può contribuire al miglioramento del clima aziendale, alla diminuzione del turn over, ad un’attrazione maggiore di talenti e quindi da un lato migliorare il profitto stesso delle aziende e dall’altro fornire un impatto positivo sinergico sulla comunità.

Sono in programma 7 seminari gratuiti da fine gennaio 2023 – Sette i seminari gratuiti in programma a partire da fine gennaio 2023. Si parlerà di gender equality e del nuovo sistema che consentirà alle aziende di ottenere la certificazione sulla parità di genere e accedere a diversi benefici, di inclusione e sostenibilità, della prevenzione di discriminazioni e pregiudizi, di capacità di connessione personale e interpersonale per una leadership gentile, della realizzazione di sé e di gestione delle politiche del personale con protocolli aziendali virtuosi. E’ previsto inoltre un incontro dedicato al contrasto alle molestie in ambito lavorativo che si inserisce nelle azioni già previste dal Nuovo Circondario Imolese per rendere operativo l’Accordo per il contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro siglato nell’ottobre 2021 da Tavolo Imprese, Ausl di Imola, Asp Circondario imolese oltre che da imprese partecipate e sindacati.

“Prosegue il nostro impegno congiunto e trasversale per promuovere l’occupazione e l’empowerment femminile sul nostro territorio a partire dalla cultura aziendale. Il lavoro e, di conseguenza, l’indipendenza economica delle donne, oltre a costituire un miglioramento al benessere della collettività, è una delle politiche fondamentali per il contrasto alla violenza di genere in quanto consente alle donne di scegliere liberamente di allontanarsi da una situazione di violenza” spiegano Elisa Spada, assessore alle Pari opportunità e Pierangelo Raffini, assessore allo Sviluppo Economico.

Per registrarsi alla presentazione è necessario iscriversi attraverso il link: https://forms.gle/RUghvJTRFsqPVpDT7

Sul sito del Comune di Imola è disponibile il programma completo dei seminari a cui sarà possibile iscriversi a partire dal 20 dicembre.