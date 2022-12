Appuntamento lunedì 26 dicembre con partenza alle ore 10 da piazza Matteotti

Lunedì 26 dicembre, nell’ambito delle iniziative di “Imola a Natale”, si svolgerà la prima edizione della “Camminata di Natale”, organizzata da Atletica Imola Sacmi AVIS, in collaborazione con il Comune di Imola. La camminata, assolutamente non competitiva, si svolgerà con partenza alle ore 10 da piazza Matteotti, dove è previsto anche il ritorno, dopo avere compiuto un percorso di circa 7 chilometri, che dalla piazza si snoda lungo via Mazzini, viale Dante, l’ingresso in autodromo per un giro di pista (solo per i pedoni), poi il rientro in piazza Matteotti, lungo lo stesso tragitto.

Per le iscrizioni, che si ricevono fin dalle 9 del mattino, è richiesto un contributo di 2 euro (gratuita per gli under 12) che saranno devoluti in beneficenza alla Croce Rossa – Comitato di Imola.

A tutti i partecipanti verrà donato un cappello da Babbo Natale e all’arrivo è previsto un momento di ristoro con bevande calde e panettone.