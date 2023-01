Appuntamenti in programma a Medicina per venerdì 27 e sabato 28 gennaio

L’Amministrazione comunale promuove le iniziative organizzate per la Giornata della Memoria con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulle battaglie dei diritti umani e sulle tante situazioni ancora presenti di discriminazione e negazionismo della storia.

Venerdì 27 gennaio sarà proiettato il film “Il pianista” alle ore 20.45 presso la Sala del Suffragio, in via Libertà 60. Un brillante pianista polacco, di religione ebraica, viene confinato nel ghetto di Varsavia dove sperimenta sulla propria pelle la sofferenza e l’umiliazione. Sfugge alla deportazione nascondendosi fra le rovine della città mentre un ufficiale tedesco lo aiuta a sopravvivere.

In collaborazione con ANPI Sezione di Medicina, sabato 28 gennaio sarà presentato “Destinatario sconosciuto” alle ore 21.00 presso il Magazzino Verde, in via dell’Osservanza. Adattamento teatrale dell’omonimo racconto di Katherine Kressmann Taylor, interpretato da Giuseppe Martelli e Carmine Cataldi. Il racconto in forma epistolare, edito nel 1938, è un viaggio alle radici dell’odio e della disumanità del regime nazista che ha portato alle atrocità del secolo scorso.