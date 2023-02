Appuntamento martedì 14 febbraio al teatro EuropAuditorium

La band leggenda del prog rock JETHRO TULL torna live a Bologna, saliranno sul palco del Teatro EuropAuditorium martedì 14 febbraio 2023 per un imperdibile concerto. I biglietti sono già disponibili sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

I Jethro Tull, guidati da Ian Anderson, apparvero per la prima volta con questo nome nel 1968 nel famoso Marquee Club di Londra e da lì riuscirono a creare immediatamente un largo seguito, suonando su e già per l’Inghilterra. Il vero successo – anche un po’ a sorpresa – arrivò al Sunbury Jazz e al Blues Festival nell’estate del 1968. I Jethro Tull registrarono e pubblicarono il loro primo album, This Was, con la formazione originale con Anderson, Cornick, Bunker e Abrahams. Dopo la sostituzione di Mick Abrahams con Martin Barre, circa altri 30 musicisti si sono avvicendati nelle fila dei Jethro Tull, marchio che sopravvive fino ad oggi e dura nel tempo: Ian Anderson si esibisce con la band per circa un centinaio di spettacoli ogni anno in tutto il mondo.

La storica band britannica ha pubblicato “The Zealot Gene” lo scorso 8 gennaio. Il disco, anticipato dalle release “Shoshana Sleeping” e dalla title track, è stato descritto da Ian Anderson come un insieme di riflessioni su temi e concetti biblici. “Anche se nutro un’autentica passione per lo sfarzo e la narrazione fiabesca del Libro Sacro, sento ancora il bisogno di mettere in discussione e disegnare paralleli a volte sacrileghi del testo“.