Sabato 4 febbraio apertura straordinaria dei negozi fino alle 22 e live music

Arte, musica e moda si incontrano in Galleria Cavour 1959 nella ‘magica’ notte bolognese di ARTEFIERA. In occasione di ART CITY White Night, in programma nella serata di sabato 4 febbraio, i negozi del celebre salotto elegante di Bologna effettueranno un’apertura straordinaria dalle 20 alle 22, così da consentire a collezionisti e visitatori presenti in città per ARTEFIERA di vivere un’esperienza unica all’interno della suggestiva location. Porte aperte fino a mezzanotte anche per la mostra “Galleria. Ouverture. Ester Grossi, Amalia Mora”, l’esposizione di 12 opere allestita presso la Terrazza Green e nata dal progetto “Artist in Residence” in collaborazione con la Fondazione Palazzo Boncompagni in occasione di ART CITY Bologna 2023.

Ad accompagnare la serata ci sarà il sassofonista Daniele Faziani primo sassofonista del Comunale, che suonerà dalle 19 alle 21.30.

Non mancheranno le iniziative delle boutique: negli spazi di Lexus saranno visitabili quattro opere dell’artista torinese Aldo Mondino, che creano un filo conduttore con la mostra “Aldo Mondino. Impertinenze a Palazzo” inaugurata nei giorni scorsi a Palazzo Boncompagni. Inoltre, Lexus ha messo a disposizione una navetta che nella serata di sabato porterà gratuitamente i visitatori di ARTEFIERA in Galleria Cavour.

Infine, sarà possibile visitare le installazioni luminose di Mario Nanni all’interno del temporary shop di Viabizzunoagricola aperto in Galleria Cavour, dove insieme ad un’anteprima della mostra operanellopera (allestita presso il Museo Virgola di via Santo Stefano), sarà proposta una selezione di vini e di olio direttamente dalle Terre di Brisighella e dalla Riserva di Vendicari.