Tanti gli spettacoli in programma e gli intrattenimenti per tutte le età

La festa più colorata e “grassa” dell’anno si avvicina e FICO Eataly World ha già pronti eventi, iniziative e proposte gastronomiche per garantire a tutti un Carnevale su misura, nel gusto e nei festeggiamenti.

Per tutto il mese sarà ancora possibile volteggiare sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio – allestita al coperto e alimentata grazie all’energia solare – e tutti i weekend di febbraio tanto spazio sarà dedicato all’animazione per i più piccoli grazie al suggestivo mix fiabesco tra i percorsi creativi e le iniziative della Fabbrica del Cioccolato (4 e 5 febbraio) e il Ritorno all’Isola che non c’è (11-12, 18-19, 25-26 febbraio): due regni delle favole che si mescolano per regalare una giornata di gioco e divertimento indimenticabile ai bambini che festeggeranno il Carnevale nel Parco del cibo.

Tutte le bimbe e i bimbi che visiteranno FICO in maschera potranno inoltre partecipare alla tradizionale “Ricerca dei Dolci di Carnevale” facendo tappa nei ristoranti e nei chioschi del Parco per ricevere dolci tipici carnevaleschi e caramelle di ogni varietà.

Sabato 18 febbraio i bambini potranno inoltre sfoggiare i propri costumi in occasione del grande Ballo di Carnevale in programma presso l’Arena centrale del Parco.

A fare da gustosa cornice a maschere e coriandoli, ovviamente, le 20 attrazioni del Parco, i tradizionali pupi realizzati dal Carnevale di Fano ed esposti all’interno dell’Area dei Dolci e l’ampia offerta enogastronomica di FICO, con tanti piatti e dolci tipici che racconteranno la tradizione del Carnevale da ogni parte d’Italia, tour degustazione e corsi di cucina alla portata di tutti, per mettere direttamente le mani in pasta e imparare a fare tagliatelle colorate come stelle filanti e gelati ricoperti da dolci coriandoli di cioccolato.

Inoltre domenica 19 febbraio, dalle 12 alle 16 in Arena, ci sarà una degustazione guidata e gratuita a numero chiuso di tre tipologie di creme alla nocciola. Le creme che “sfileranno” e competeranno fra di loro sono Crema di nocciole Baratti & Milano, Crema gianduia di Maison della Nocciola e Crema 100% nocciole bio di Frutta & Bacche.

Alle attività delle aree tematiche di FICO si aggiungeranno poi le acrobazie aeree e i giochi di luce di “ÉVEIL”, lo show imperdibile dei Les Farfadais, una delle più apprezzate compagnie di nouveau cirque al mondo. Dopo il sold out registrato durante la loro prima rassegna italiana ospitata proprio a FICO, a grande richiesta il 17, 18 e 19 febbraio il Centro Congressi del Parco diventerà nuovamente una grande scatola magica nella quale l’impossibile potrà accadere, tra acrobazie a 7 metri d’altezza, video-mapping e numeri da lasciare a bocca aperta.

Domenica 26 febbraio si terrà poi il Gran Ballo di fine Carnevale con uno spettacolo di danze Ottocentesche: venti danzatori professionisti presenteranno Valzer, Quadriglie, Polke e Mazurke in splendidi abiti storici e coinvolgeranno il pubblico – in maschera e non – per permettere a tutti di vivere questa festa danzante come un tuffo nel passato.

FICO è aperto dal giovedì alla domenica dalle 11:00 alle 18:00 e il sabato dalle 11:00 alle 23:00. Biglietti, informazioni e orari sono disponibili sul sito www.fico.it.