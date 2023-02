ll 5 marzo 2023 è in programma la seconda edizione della Maratona di Bologna

Le gare che sis volgeranno sono la Bologna Marathon con i suoi 42,195 Km, la “30 Km dei Portici“, dedicata a uno dei simboli più caratteristici e importanti della città, e l’edizione XIX della Unipol Move RUN TUNE UP, storica mezza di Bologna.

In calendario anche la Tecnocasa Bologna CityRun, un appuntamento ludico motorio aperto a tutti e una staffetta di beneficenza che coinvolge numerosi enti coordinati dalla Federazione del Terzo Settore di Bologna, che sarà presentata nei prossimi giorni.

Partendo dall’esperienza dell’ultima edizione del 2021, quest’anno il percorso è stato pianificato a partire da una proposta degli uffici del Comune e Tper e poi sviluppata insieme agli organizzatori.

Ecco le principali novità.L’ orario di partenza delle gare è anticipato alle 8.30, partirà la 21 km e a seguire tutte le altre.

Il percorso sarà in senso antiorario con la zona est della città interessata nella prima parte, con ancora il gruppo compatto, in modo che la circolazione venga interrotta in questo tratto per un tempo inferiore al passato. Inoltre non viene più interessata dalla gara la zona ovest, ma si è deciso di spingersi a nord oltre la tangenziale per garantire un maggior collegamento con il centro storico.

Il percorso pianificato garantirà il trasporto pubblico per chi avrà la necessità di spostarsi. Il numero di volontari sul percorso saranno incrementati, per un totale di circa 400, debitamente istruiti dall’organizzazione per fornire informazioni e verrà data una comunicazione molto capillare a partire dai mercati rionali e nei quartieri.

Inoltre nei giorni precedenti circolerà un mezzo elettrico con diffusore acustico per informare la cittadinanza.

Gli agenti della Polizia Locale schierati lungo il percorso saranno circa 200.

Il percorso

L’anello della gara prevede la partenza da Via Indipendenza alle 8.30 con arrivo in Piazza Maggiore.

Il percorso, dopo i primi 8 Km che si sviluppano interamente nel centro storico di Bologna, uscirà dal quartiere Santo Stefano, verso San Giacomo fuori le mura. Qui gli atleti affronteranno circa 15 Km caratterizzati da lunghi tratti rettilinei e pochissimi cambi di direzione, attraverso i quartieri Savena e San Donato – Vitale fino alle porte del Comune di Castel Maggiore, per rientrare, infine, da Corticella e lungo la Bolognina, verso il quartiere Porto-Saragozza e il centro.

I numeri

Qualche decina i pettorali ancora disponibili per la Maratona, che quest’anno vedrà sulla Start Line ben 1.800 concorrenti, mentre nell’altra gara nazionale Fidal, la 30 Km dei Portici, sono meno di 200 per raggiungere la quota prevista di 1200 atleti.

La Unipol Move Run Tune Up di 21 Km, che ospiterà anche un Trofeo dedicato ai dipendenti universitari organizzato con l’associazione del podismo delle università italiane (Anciu), ha invece già raggiunto il tetto massimo di 1600 runner.

Circa 2000 sono infine i partecipanti previsti per le non competitive: la Tecnocasa Bologna City Run di 5 Km e la staffetta Charity.