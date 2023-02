Domenica 19 febbraio la grande sfilata partirà dall’autodromo per raggiungere piazza Matteotti, in centro storico

Domenica 19 febbraio, a partire dalle 14.30, torna l’imperdibile appuntamento con il Carnevale di Imola e la Grande Sfilata dei Fantaveicoli, conosciuta per la sua originalità e particolarità. I Fantaveicoli infatti, veicoli originali, strani, fantasiosi, inusuali, stravaganti e ingegnosi sono i protagonisti assoluti di questo evento e sono rigorosamente ecologici, non inquinanti, costruiti con materiali naturali e riciclati.

La grande sfilata e gli ospiti – La sfilata di questa ventiseiesima edizione partirà, come da tradizione, dall’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” alle ore 14.30 per proseguire lungo viale Dante, via Mazzini e concludersi a metà pomeriggio in piazza Matteotti, dove si svolgeranno le votazioni della giuria e l’attribuzione dei premi.

Protagonisti della sfilata saranno i Fantaveicoli e i gruppi in concorso, che si alterneranno a gruppi musicali, gruppi di ballo e marching bands in un insieme creativo e divertente che regalerà al pubblico una giornata di festa e allegria in un clima spensierato e coinvolgente.

Ad aprire la parata sarà, come ogni anno, la Banda musicale Città di Imola, seguita dai seguenti ospiti: Banda Rei – un gruppo che nasce per le strade di Bologna dall’incontro di musicisti uniti dall’amore per la musica e le sue tantissime possibili declinazioni. funky, soul, balcanica, latina, classica e jazz. Musica per tutti i gusti. Corretto Samba – gruppo musicale che da anni si dedica allo studio delle percussioni afro-brasiliane, occupandosi in particolar modo di Samba in stile Carioca. Oltre trenta elementi che insieme danno vita ad uno spettacolo di musica e colori, energico e travolgente. Pneumatica Emiliano Romagnola Samba – una libera scorribanda tra strumenti, canti e balli della tradizione musicale dell’Emilia e della Romagna. Bloko Intestinhao – un gruppo di venti percussionisti dal nome irriverente che da oltre dieci anni anima le piazze di tutta Italia, coinvolgendo il pubblico con una samba reggae da manuale. Danza Africana Imola Beguè’ – realtà attiva a Imola da oltre 15 anni, ha come vocazione quella di diffondere e promuovere la danza tradizionale africana attraverso le espressioni della musica e della danza al fine di favorire il dialogo tra le culture e la multiculturalità.

I concorsi indetti per l’edizione 2023 del “Carnevale dei Fantaveicoli”, che vedranno la premiazione svolgersi in piazza Matteotti, nel cuore della città, sono i seguenti: 1) I “Fantaveicoli”,che comprendono due categorie: “Fantaveicoli” e “Scuole” (riservato alle scuole di ogni ordine e grado); 2) Gruppi mascherati; 3) Mascherine e biciclette.

L’animazione e la presentazione della giornata saranno a cura di Radio Bruno.

“Il Carnevale dei Fantaveicoli torna, in occasione della sua ventiseiesima edizione, al suo apprezzatissimo format originale: la tradizionale sfilata nella domenica di Carnevale con partenza dall’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” per raggiungere il Centro storico e concludersi in piazza Matteotti, dopo avere percorso tutto viale Dante – fa sapere l’assessore alla Cultura, Politiche giovanili e Legalità, Giacomo Gambi -. Un ritorno tanto atteso sia dai costruttori e creatori dei fantaveicoli sia dai cittadini. Torna la sfilata e tornano anche tutti i temi cari al Carnevale imolese: l’attenzione verso una mobilità più sostenibile, l’utilizzo di materiali di riciclo, la progettazione e ideazione di veicoli “alternativi”. Pertanto, auspichiamo la partecipazione di un pubblico numeroso per vivere insieme la festa più allegra dell’anno”.

Carnevale per i più piccoli, martedì 21 febbraio – Come ogni Carnevale, non può mancare l’appuntamento dedicato ai più piccoli. A chiudere i festeggiamenti della festa più allegra dell’anno, torna, nel pomeriggio del martedì grasso, martedì 21 febbraio, dalle ore 15 in piazza Matteotti, il Carnevale dedicato alle mascherine e biciclette più originali. Saranno premiati i tre costumi più ingegnosi, creativi e realizzati in proprio con materiale di recupero. Ci si potrà iscrivere, direttamente sul posto, nella prima mezz’ora.

Qualche avvertenza in tema di sicurezza – Tutto il percorso, dall’uscita dell’Autodromo fino a piazza Matteotti, sarà completamente transennato. Non vi sono accessi obbligati, ma indicazioni puntuali per i pedoni e indicazioni per la viabilità nella zona adiacente al percorso segnalate con apposita ordinanza. Non è permesso portare con sé nell’area della manifestazione bombolette metalliche (schiume, spray, ecc.) oltre che contenitori di vetro. Come sempre, è consigliato al pubblico di distribuirsi lungo tutto il percorso della sfilata e non recarsi solo nella piazza Matteotti per il momento conclusivo.

Area campeggio – In occasione del Carnevale, sarà allestita un’area campeggio temporanea per camper, situata in via Tito a Segno (angolo via Boccaccio) attiva da venerdì 17 a domenica 19 febbraio. Il numero dei posti è limitato perciò la prenotazione è obbligatoria. Tutte le informazioni possono essere fornite dall’ufficio Informazione e Accoglienza Turistica: https://visitareimola.it/carnevale/

Iscrizioni – Le iscrizioni ai concorsi sono ancora aperte. Partecipare è semplice. È sufficiente compilare il modulo di iscrizione inviandolo, contestualmente agli allegati richiesti, via e-mail, all’indirizzo attivita.culturali@comune.imola.bo.it entro il 10 febbraio 2023.