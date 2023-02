Le iniziative si svolgeranno nel mese di marzo nell’ambito del progetto “Questioni di genere”

In occasione dell’11 febbraio, “Giornata internazionale delle Donne e delle Ragazze nella scienza”, l’Assessorato Pari Opportunità e la Commissione Pari Opportunità del Comune di Imola presentano “Un genere di scienza”. L’iniziativa si svolge nell’ambito di “Questioni di genere”, il progetto dell’Amministrazione comunale nato per divulgare sul territorio la cultura di genere e contrastare gli stereotipi che producono discriminazione e disuguaglianze, in collaborazione con CEAS Imolese, Casa Piani, Coop. Il Mosaico, Lega Coop Imola.

Dopo un percorso avviato sul linguaggio e la comunicazione e le attività proposte alle scuole nell’autunno scorso per il secondo anno consecutivo, l’attenzione va ai percorsi formativi sulle materie scientifiche, tecniche e tecnologiche. Da dati e indagini ufficiali ampiamente diffusi risulta infatti che le ragazze incontrano più ostacoli nell’accesso alle professioni scientifiche e tecniche dovuti a pregiudizi e a uno sguardo stereotipato che ancora le vede inadatte o meno adatte a queste funzioni. Molte di loro inoltre rinunciano da subito, condizionate da questi stereotipi, a seguire le aspirazioni e le attitudini che le orienterebbero alla ricerca e ad occuparsi di scienza e tecnologia. Finiscono così per seguire percorsi più tradizionali. Il tema riguarda la libera scelta e la valorizzazione di risorse di cui il sistema ha bisogno e che spesso esprimono una visione originale che può offri re un contributo prezioso al servizio della comunità.

Con “Un genere di scienza” si intende affrontare questo tema, invitando scienziate e divulgatrici che stanno compiendo questa esperienza. Donne che hanno studiato il contributo delle donne nel corso dei secoli al progresso scientifico. Un contributo che fino a qualche tempo fa è rimasto ai margini della narrazione sulla storia della scienza e che proprio le scienziate hanno portato alla luce rivendicandone la legittimità e il valore. Riprendendo questo filo narrativo si intende offrire un’opportunità di conoscenza, di confronto attraverso storie concrete le quali sono l’esempio di prospettive percorribili anche dalle ragazze che vorrebbero seguirlo.

Il programma

Giovedì 2 marzo 2023 alle ore 18,30 PAOLA GOVONI, Prof.ssa ordinaria di Storia della Scienza all’Università di Bologna incontra il pubblico su “Donne differenti che hanno fatto la differenza” presso la Sala delle Stagioni (via Emilia 25).

Mercoledì 15 marzo 2023 dalle ore 10,30 alle 12,30, presso l’Aula Magna ISS “Alberghetti”, “Cosa farai da grande? Questione di saperi e di libere scelte”. SVEVA AVVEDUTO, presidente dell’Associazione “Donne e scienza”, MARIANGELA RAVAIOLI, biogeochimica marina e MILA D’ANGELANTONIO chimica CNR incontrano le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di II grado di Imola incontrano i ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie di secondo grado

Mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 20,30 presso la Sala delle Stagioni, “Lo sguardo diverso delle donne nella scienza. Storie impertinenti”. Conversazione con SVEVA AVVEDUTO, presidente dell’Associazione “Donne e scienza”, MARIANGELA RAVAIOLI biogeochimica marina CNR.

“La prima azione a favore del superamento degli stereotipi è la cultura. Per questo nasce Questioni di Genere con l’obiettivo di affrontare il tema del contrasto agli stereotipi dall’ambito della scuola, di ogni ordine e grado a quello pubblico, con incontri aperti alla città – spiega Elisa Spada, assessora alle Pari Opportunità del Comune di Imola -. Nell’autunno scorso abbiamo realizzato laboratori nelle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado e nell’ambito 0-6 collaborando con la Casa dei Giochi. Ora proseguiamo valorizzando il ruolo e il valore delle donne nella scienza e delle infinite possibilità che si aprono sulle materie STEM per bambine e ragazze. L’obiettivo è mostrare con testimonianze di grande valore che è possibile, e lo facciamo lavorando sempre su più piani, quello della scuola e quello degli incontri pubblici. Ringrazio il Dirigente dell’ISS Alberghetti e Lega Coop Imola per la disponibilità e la sensibilità dimostrata verso questo importante tema e la CPO per il grande lavoro che sta facendo per tutta la comunità.”

“L’iniziativa “Un genere di scienza” si colloca nel lavoro intenso che la Commissione Pari Opportunità e l’Assessorato stanno svolgendo – dichiara Virna Gioiellieri, coordinatrice della Commissione -. Ci proponiamo così di rinnovare anche il senso della giornata dell’8 marzo. Portare l’attenzione sui grandi problemi che ancora riproducono le disuguaglianze di genere e riducono l’ambito di applicazione dei diritti previsti dalla Costituzione e dall’ordinamento giuridico italiani è per noi un’esigenza. Le donne hanno contribuito moltissimo ai progressi scientifici di cui tutti/e beneficiamo. E’ ora di trarne le conseguenze. Non solo un tema di diritti ma di possibilità per l’umanità presente e futura. Colgo l’occasione di ricordare Giuseppina Cattani, imolese, che con la scoperta del siero antitetanico ha consentito di salvare migliaia di vite durante il primo conflitto mondiale”.

Per informazioni: U.O. Sviluppo sostenibile, politiche di genere e partecipative:

Tel.: 0542 602580-2372; pariopportunita@comune.imola.bo.it; cpo@comune.imola.bo.it;