Festeggiamenti carnascialeschi al via domenica 19 febbraio alle ore 14.30

Tutto è pronto per l’imperdibile appuntamento con il Carnevale di Imola e la Grande Sfilata dei Fantaveicoli, domenica 19 febbraio, con partenza dall’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” alle ore 14.30.

Conosciuta per la sua originalità e particolarità, la sfilata ha per protagonisti assoluti i Fantaveicoli: veicoli originali, strani, fantasiosi, inusuali, stravaganti e ingegnosi, che sono rigorosamente ecologici, non inquinanti, costruiti con materiali naturali e riciclati.

Dopo due edizioni senza sfilata, causa la pandemia, in questa edizione si svolgerà la tradizionale parata, che seguirà il percorso storico: partirà dalla pista dell’Autodromo, proseguirà su viale Dante e via Mazzini, per concludersi in piazza Matteotti dove si svolgeranno le premiazioni delle tre categorie in concorso, che sono “Fantaveicoli”, “Fantaveicoli scuole” e “Gruppi mascherati”.

A sfidarsi, all’insegna della creatività e dell’allegria, saranno 10 costruttori nella categoria Fantaveicoli; 5 le scuole in gara nella sezione loro dedicata e 3 i Gruppi mascherati. Questo il quadro che emerge una volta chiuse, venerdì scorso, le iscrizioni al concorso. Fuori concorso sfilerà il Fantaveicolo di “Cantieri Meticci”, che chiuderà la parata.

Ad aprire la sfilata, invece, come ogni anno sarà la Banda musicale Città di Imola, seguita dai seguenti ospiti: Banda Rei – un gruppo che nasce per le strade di Bologna dall’incontro di musicisti uniti dall’amore per la musica e le sue tantissime possibili declinazioni. funky, soul, balcanica, latina, classica e jazz. Musica per tutti i gusti. Corretto Samba – gruppo musicale che da anni si dedica allo studio delle percussioni afro-brasiliane, occupandosi in particolar modo di Samba in stile Carioca. Oltre trenta elementi che insieme danno vita ad uno spettacolo di musica e colori, energico e travolgente. Pneumatica Emiliano Romagnola Samba – una libera scorribanda tra strumenti, canti e balli della tradizione musicale dell’Emilia e della Romagna. Bloko Intestinhao – un gruppo di venti percussionisti dal nome irriverente che da oltre dieci anni anima le piazze di tutta Italia, coinvolgendo il pubblico con una samba reggae da manuale. Danza Africana Imola Beguè’ – realtà attiva a Imola da oltre 15 anni, ha come vocazione quella di diffondere e promuovere la danza tradizionale africana attraverso le espressioni della musica e della danza al fine di favorire il dialogo tra le culture e la multiculturalità. L’animazione e la presentazione della giornata saranno a cura di Radio Bruno.