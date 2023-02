Sabato 18 febbraio alle 10.30 si festeggia la Giornata Nazionale della lingua madre

“Tutti i bambini hanno bisogno di storie per immaginare, per ricordare, per crescere”. Con queste parole l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi, commenta l’adesione della sezione ragazzi Casa Piani al progetto AIB Mamma Lingua. Storie per tutti, nessuno escluso, rivolto alle famiglie con bambini 0-6 anni delle più numerose comunità straniere che risiedono nella nostra città. “L’iniziativa promuove la consapevolezza dell’importanza della lettura condivisa in famiglia in lingua madre, della narrazione e della diversità linguistica. Ogni lingua, ogni cultura ha valore. E anche con le nostre biblioteche vogliamo costruire ponti di parole” aggiunge l’assessore Gambi.

Gli eventi a Imola – Fino a sabato 18 febbraio prossimo

Casa Piani, Sezione ragazzi della Bim (biblioteca comunale) ospiterà una valigia itinerante con 100 libri che raccontano storie in tante lingue diverse. I libri per i piccolissimi nelle lingue individuate dal Progetto “Mamma Lingua” sono stati scelti per le famiglie con bambini fino a 6 anni delle più numerose comunità straniere presenti nel territorio. La valigia, che sta viaggiando di biblioteca in biblioteca, contiene libri selezionati tra la migliore letteratura per bambine e bambini nelle lingue ufficiali del progetto: rumeno, albanese, arabo, cinese, ucraino, tagalog, hindi, urdu, spagnolo, francese, inglese, tedesco, portoghese, tamil.

Parallelamente alla mostra, grazie anche al contributo per acquisto libri del Mic, Casa Piani e le biblioteche decentrate hanno arricchito il proprio patrimonio con oltre 350 libri nelle diverse lingue, rendendoli disponibili per il prestito e la lettura in sede. In particolare, a Imola le comunità più diffuse nel territorio parlano lingua araba, rumena e albanese, ma non mancano cittadini che si esprimono in altre lingue, dal cinese all’hindi, dallo spagnolo all’ucraino.

La mostra bibliografica è allestita al secondo piano della biblioteca, dal martedì al sabato ore 9-13, i pomeriggi dal martedì al venerdì ore 15-18.

Casa Piani festeggia la Giornata Nazionale della lingua madre – Sabato 18 febbraio alle 10.30

Casa Piani festeggia la Giornata Nazionale della lingua madre (21 febbraio), con una mattina di condivisione di parole e storie, per incontrarsi, leggere e ascoltare storie in lingua madre e in italiano. Sono invitati a partecipare tutti coloro che vogliono condividere la bellezza della propria lingua d’origine per valorizzare il multilinguismo. Adulti e bambini fino ai 6 anni saranno protagonisti dell’incontro, condotto dalle bibliotecarie. Nel corso dell’anno saranno organizzate altre iniziative legate alla lettura nella lingua madre.

Il progetto “Mamma Lingua”

La narrazione e l’ascolto di storie hanno un ruolo centrale nella crescita e nello sviluppo – affettivo, cognitivo e linguistico – di tutti i bambini. Tutti i bambini hanno bisogno di storie per immaginare, per ricordare, per crescere, ogni lingua vale. I figli di immigrati rischiano di crescere con meno storie e ciò avviene per vari motivi: l’assenza nel Paese di immigrazione della generazione dei nonni e della famiglia allargata; il poco tempo che i genitori possono dedicare al racconto; la scarsità di libri per i bambini in lingua madre.

Il multilinguismo come opportunità è alla base del progetto che promuove la consapevolezza dell’importanza della lettura condivisa in famiglia in lingua madre, coerentemente con il programma Nati per Leggere, che da molti anni è di casa nelle nostre biblioteche. I libri saranno disponibili in ogni biblioteca del Nuovo Circondario Imolese, secondo un calendario concordato.

Per approfondire: www.mammalingua.it