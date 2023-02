Appuntamento mercoledì 8 marzo, dalle ore 11 alle ore 19, all’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari”

L’8 marzo, Giornata internazionale della donna, nasce un nuovo progetto dedicato alle donne e all’empowerment femminile, realizzato dal Comune di Imola in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, l’Autodromo Internazionale ‘Enzo e Dino Ferrari’ e la Motorvalley.

Dalle ore 11 alle ore 19, infatti, sono previste una serie di iniziative. Il programma prevede dalle ore 11 alle ore 13 al Museo Checco Costa l’attività di orientamento e formazione per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado e dell’università, seguito dalle ore 14 alle ore 18, sempre alMuseo Checco Costa un convegno con Panel divulgativi, testimonianze e eccellenze, moderato dalla giornalista Maria Leitner. Dalle ore 14 alle ore 16, nel Paddock sono previste prove di abilità con auto e pilote professioniste e prove auto. Infine, alle ore 18, al Museo Checco Costa aperitivo conclusivo della giornata.

Le opportunità professionali all’interno del complesso sistema dell’Automotive

Come si vede, è un ricco programma quello della giornata dell’8 marzo. Si parlerà di lavoro, formazione e possibilità di sbocchi professionali all’interno del complesso sistema dell’Automotive, che nella Motorvalley trova una naturale destinazione. L’industria meccanica, meccatronica, informatica, ingegneristica, ma anche il mondo del marketing, della comunicazione e quello economico sono ambiti alla costante ricerca di figure femminili da inserire nei propri organici. Un’attenzione che si sta sviluppando proprio a partire dall’obiettivo 5 dell’agenda 2030 dell’Onu, Parità di Genere, con risvolti concreti e tangibili nell’ambito Automotive.

All’interno della Motorvalley sono già presenti esempi virtuosi che hanno scelto di intraprendere un percorso concreto verso la parità di genere con certificazione gender equality, come Lamborghini o per la parità salariale, come Ferrari. Esempi virtuosi che possono diventare esempio e stimolo per altre realtà imprenditoriali.

Attraverso i panel di WOW si metteranno in luce le eccellenze, le best practice e si porterà avanti una riflessione condivisa, attraverso il dialogo moderato da Maria Leitner, giornalista esperta del settore, su quelle criticità che rallentano i processi evolutivi sul tema parità di genere, sul valore e l’arricchimento che portano le donne in questi ambiti lavorativi e di ricerca. L’Ordine degli Ingegneri di Bologna riconosce crediti formativi per la partecipazione ai panel e anche il Muner – Motorvehicle University of Emilia-Romagna sarà presente per testimoniare l’impegno e la volontà di portare avanti a livello formativo universitario questo tema così importante.

La mattina si svolgerà anche una sessione di orientamento aperta alle scuole superiori per far conoscere le opportunità che il mondo Automotive offre e per promuovere i percorsi formativi nelle materie STEAM (Science, Technology, Engineering, Art e Mathematics), raccontando le competenze più richieste dalle aziende con testimonianze concrete direttamente dal mondo del lavoro.

L’evento, che vuole essere solo il primo passo di un progetto più ampio da sviluppare e far crescere nel tempo, si inserisce nella strategia dell’Imola Living Lab, volta a promuovere e declinare nel concreto gli obiettivi dell’agenda 2030 dell’Onu, in particolare i tre temi inclusione, sostenibilità e sicurezza stradale. Oltre alla parte in aula, sarà possibile prenotarsi per effettuare test drive e prove di abilità, con piloti e pilote professioniste. Tutta la giornata, comprese le attività in pista, sono interamente gratuite e ad entrata libera.

“Per noi l’obiettivo è chiaro: innalzare il valore dell’Autodromo attraverso una visione moderna e globale. Per questo, attraverso il progetto WOW-WomenMotor, parliamo non solo di donne, ma anche di giovani, di formazione, di lavoro e di opportunità: crediamo e speriamo, un giorno non troppo lontano, che si possa smettere di parlare di disparità di genere. In questo progetto ci focalizziamo su un mondo, quello dell’Automotive, storicamente maschile, ma possiamo dimostrare già oggi, a partire dall’8 marzo, che le donne ci sono e potranno essere sempre più presenti nel futuro di questo settore” dichiara Elena Penazzi, assessore Autodromo

“Questo progetto nasce e si sviluppa attorno al lavoro collettivo di un team di donne con competenze trasversali, dalla politica, alla Commissione Pari Opportunità, alla formazione al lavoro che si sono impegnate insieme con l’obiettivo di promuovere l’empowerment femminile e superare gli stereotipi che impediscono alle donne di seguire le proprie aspirazioni in ambito automotive, un settore di eccellenza del nostro territorio. L’evento e le progettualità che ne seguiranno si inseriscono e rafforzano la strategia che dal piano regionale, a quello della città metropolitana e del Comune, vedono il lavoro delle donne al centro delle azioni per raggiungere la piena parità di genere” sottolinea Elisa Spada, assessora Pari Opportunità

L’evento verrà condiviso sui social e sul web: verranno pubblicati, fino all’evento, contributi e contenuti sull’evento a cura dei partner, degli sponsor e delle istituzioni coinvolte. Il programma dettagliato, con tutti gli ospiti e i relatori dei panel, verrà svelato nei prossimi giorni.

INSTAGRAM WOW.WOMEN.MOTOR