Tutto pronto per la kermesse che partirà dall’Autodromo oggi pomeriggio alle 14.30

E’ arrivata l’ora del Carnevale dei Fantaveicoli, organizzato dal Comune di Imola, con la sua Grande Sfilata che domenica 19 febbraio ritornerà, dopo un’assenza di due edizioni, causa la pandemia. E in questa 26.a edizione la Grande Sfilata ritorna con il suo percorso storico, partendo alle ore 14,30 dalla pista dell’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”, per proseguire lungo viale Dante e via Mazzini e concludersi dopo un paio di chilometri in piazza Matteotti dove si svolgeranno le premiazioni delle tre categorie in concorso, che sono “Fantaveicoli”, “Fantaveicoli scuole” e “Gruppi mascherati”. Come sempre, protagonisti saranno proprio i Fantaveicoli: veicoli originali, strani, fantasiosi, inusuali, stravaganti e ingegnosi, che sono rigorosamente ecologici, non inquinanti, costruiti con materiali naturali e riciclati.

La Grande Sfilata dei Fantaveicoli – A sfidarsi, all’insegna della creatività e dell’allegria, saranno 12 costruttori nella categoria Fantaveicoli, provenienti da Veneto e Toscana, oltre che dall’Emilia-Romagna; 5 le scuole in gara nella sezione loro dedicata e 3 i Gruppi mascherati. Fuori concorso sfilerà il Fantaveicolo Cicloteatro dei “Cantieri Meticci”, che chiuderà la parata, che sarà arricchita da altri gruppi musicali ospiti, portando a una trentina i protagonisti della Grande Sfilata, fra Fantaveicoli in concorso e gruppi ospiti.

Ad aprire la sfilata come ogni anno sarà la Banda musicale Città di Imola, seguita dai Fantaveicoli e gruppi mascherati, che si alterneranno con i seguenti ospiti: Banda Rei – un gruppo che nasce per le strade di Bologna dall’incontro di musicisti uniti dall’amore per la musica e le sue tantissime possibili declinazioni. funky, soul, balcanica, latina, classica e jazz. Musica per tutti i gusti; Corretto Samba – gruppo musicale che da anni si dedica allo studio delle percussioni afro-brasiliane, occupandosi in particolar modo di Samba in stile Carioca. Oltre trenta elementi che insieme danno vita ad uno spettacolo di musica e colori, energico e travolgente; Pneumatica Emiliano Romagnola Samba – una libera scorribanda tra strumenti, canti e balli della tradizione musicale dell’Emilia e della Romagna; Bloko Intestinhao – un gruppo di venti percussionisti dal nome irriverente che da oltre dieci anni anima le piazze di tutta Italia, coinvolgendo il pubblico con una samba reggae da manuale; Danza Africana Imola Beguè’ – realtà attiva a Imola da oltre 15 anni, ha come vocazione quella di diffondere e promuovere la danza tradizionale africana attraverso le espressioni della musica e della danza al fine di favorire il dialogo tra le culture e la multiculturalità. L’animazione e la presentazione della giornata saranno a cura di Radio Bruno.

Ecco il Cicloteatro, il fantaveicolo del collettivo Cantieri Meticci – Si chiama “Cicloteatro” il fantaveicolo che sfilerà fuori concorso, realizzato dai ragazzi del Centro giovanile di Sesto Imolese, posto nel centro sociale Tarozzi, con la partecipazione anche di quelli del quartiere Marconi nell’ambito del laboratorio svolto dagli Artigiani di Cantieri Meticci. Ricordiamo che il laboratorio è stato finanziato dalla Città Metropolitana di Bologna, grazie al sostegno e ai fondi ricevuti dall’Unione Europea, attraverso il Fondo Sociale Europeo (FSE), per il progetto “Il giorno di domani – azione collettiva di artisti e artiste per l’infanzia e l’adolescenza”.

Una volta arrivato in Piazza Caduti per la Libertà, alle ore 17.30, il Cicloteatro darà vita ad un bellissimo spettacolo, intitolato “Balene amare”.

“Il Carnevale dei Fantaveicoli torna, in occasione della sua ventiseiesima edizione, al suo apprezzatissimo format originale: la tradizionale sfilata nella domenica di Carnevale con partenza dall’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” per raggiungere il Centro storico e concludersi in piazza Matteotti, dopo avere percorso tutto viale Dante – fa sapere l’assessore alla Cultura, Politiche giovanili e Legalità, Giacomo Gambi -. Un ritorno tanto atteso sia dai costruttori e creatori dei fantaveicoli sia dai cittadini. Torna la sfilata e tornano anche tutti i temi cari al Carnevale imolese: l’attenzione verso una mobilità più sostenibile, l’utilizzo di materiali di riciclo, la progettazione e ideazione di veicoli “alternativi”. Pertanto, auspichiamo la partecipazione di un pubblico numeroso per vivere insieme la festa più allegra dell’anno”.

Carnevale per i più piccoli, martedì 21 febbraio – Il Carnevale proseguirà martedì 21 febbraio con un pomeriggio interamente dedicato ai più piccoli. A partire dalle ore 15, in piazza Matteotti si potrà partecipare, con le proprie maschere, al concorso “Mascherine e biciclette” (0-14 anni). Saranno premiati i tre costumi più ingegnosi, creativi e realizzati in proprio con materiale di recupero. Le iscrizioni si svolgono direttamente sul posto prima dell’inizio dei festeggiamenti.

Il Carnevale dei Fantaveicoli è organizzato dal Comune di Imola; ha il patrocinio della Città Metropolitana di Bologna e della Regione Emilia-Romagna. Sponsor della manifestazione sono: HERA, COOP Alleanza 3.0, Centro Leonardo, La BCC credito cooperativo ravennate forlivese e imolese, CIMS, Soccorso stradale Proni.