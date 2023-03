Cinema, musica, poesia, danza, arte, teatro e una conferenza sulla donna etrusca per la Festa della Donna 2023

Per festeggiare la ricorrenza dell’8 Marzo, il Comune di Sasso Marconi – Assessorato alle Pari Opportunità, ha messo a punto un ricco calendario eventi, che comprende quattro appuntamenti realizzati in collaborazione con artiste e associazioni locali.

Si comincia nel week-end con “Donna vita libertà”, evento promosso dal Gruppo Landai di Sasso Marconi, gruppo trasversale formato da persone, associazioni e realtà del territorio. Dalla collaborazione tra Africa & Mediterraneo, ANPI Sasso Marconi, Gruppo Gimbutas, Conferenza delle Donne dell’Unione Reno Lavino Samoggia, Coop Alleanza 3.0, le associazioni Donne di Sasso, Endas Ensemble, Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe”, Le Nuvole, Le Voci della Luna, il coro “Le Dinamiche”, le allieve del corso di acquerello di Anna Maria Bastia e le artiste Claudia Benuzzi e Patricia Tough, nasce un evento che racchiude poesia, danza, teatro, musica, canto corale e arte: donne che leggono, danzano, recitano, cantano e dipingono, mostrando il proprio talento e ricordandoci come in altre parti del mondo alle donne sia invece negato il diritto di cimentarsi nelle arti e dedicarsi alla cultura. Un momento conviviale chiuderà il pomeriggio.

Appuntamento sabato 4 marzo alle 15.30 nel Salone delle Decorazioni del borgo di Colle Ameno, a Pontecchio. Ingresso libero.

La giornata di mercoledì 8 marzo si apre nel pomeriggio (ore 18) con la conferenza “La donna etrusca nella società”. Nella Sala comunale Renato Giorgi, l’archeologa Erika Vecchietti ricostruirà costumi, abitudini e stile di vita della donna etrusca. Aperitivo finale, ingresso libero. Evento promosso da “Amici della Primo Levi Valle del Reno” e dalla Consulta di Frazione del Capoluogo.

In serata (ore 21) ci si sposta al Cinema comunale per la proiezione del film “Il piacere è tutto mio”, commedia romantica che affronta con ironia il tema della sessualità in età matura. Protagonista del film Emma Thompson, regia di Sophie Hyde. Biglietto 5 Euro, ingresso gratuito per tutte le donne.

Il calendario eventi si chiude sabato 11 marzo con l’inaugurazione (ore 16) della mostra “Artessuta, narrazioni tessili e dipinti dalle mani delle donne”, a cura della Cooperativa sociale “Solco Libertas”. Negli spazi della Piccola Bottega degli Intrecci, una delle botteghe artigiane presenti nel settecentesco borgo di Colle Ameno, prende forma un percorso espositivo dedicato all’arte femminile e al riciclo creativo, con dipinti di Angela Albertazzi, tessuti artistici e vestiti vintage.

La mostra sarà visitabile fino al 31 marzo previa prenotazione all’indirizzo e-mail intrecci@solcolibertas.it (ingresso gratuito).

Maggiori info e le locandine promozionali degli eventi in calendario, sono disponibili sul sito web del Comune di Sasso Marconi, alla pagina https://bit.ly/3xW7RVH