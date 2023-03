In programma talk, workshop di ciclomeccanica, area kids e la presenza di tanti espositori nazionali e internazionali per avventure in solitaria, viaggi in famiglia o vacanze organizzate

Sabato 1 e domenica 2 aprile 2023, a Bologna, nello spazio DumBO, si terrà la seconda edizione della Fiera del Cicloturismo, il primo evento in Italia interamente dedicato al mondo del turismo in bici nazionale e internazionale e rivolto a chi è alla ricerca di ispirazione per il prossimo viaggio.

La Fiera del Cicloturismo è organizzata da Bikenomist, con il Patrocinio di Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, Eurovelo, Fiab, Legambiente, ActiveItaly.

Dalle vacanze per le famiglie alle avventure per i cicloviaggiatori esperti, dalle proposte di sport per chi vuole allenarsi a destinazioni per vacanze brevi o escursioni in giornata: la Fiera offrirà strumenti e suggestioni per vivere un’esperienza unica e irripetibile in bicicletta.

La nuova edizione arriva anche con un’importante novità per gli operatori del settore: venerdì 31 marzo, ad anticipare la Fiera, si terrà il primo Forum del Cicloturismo, per la creazione di reti di territori, imprese e professionisti.

“L’evento ha due obiettivi principali: vogliamo che sempre più persone prendano in considerazione la bicicletta come mezzo per esplorare i territori, vicini e lontani, e vogliamo creare una piattaforma per mettere in contatto gli attori pubblici e privati che operano nel turismo attivo per lavorare e collaborare insieme. Il futuro del turismo è le vacanze low-carbon, responsabili, attive e la bicicletta è un alleato perfetto”, commenta Pinar Pinzuti, direttrice della Fiera del Cicloturismo e membro del consiglio di Eurovelo.

“Portare la Fiera del Cicloturismo a Bologna ci dà grande energia. Stiamo realizzando la prima Bicipolitana su 55 comuni e anche se siamo a metà percorso capiamo quanto sia importante investire sui servizi e sulla promozione oltreché sulle infrastrutture. La transizione ecologica deve necessariamente essere anche economica, dobbiamo portarci dietro tutto il mondo degli operatori turistici e c’è una fascia di giovani lavoratrici piene di competenze che aspettano noi. La bicicletta è una grande opportunità per i territori e la Fiera ci dà occasione di presentarci al mercato internazionale”, ha dichiarato Simona Larghetti, Consigliera della Città metropolitana di Bologna con delega alla Mobilità Ciclistica.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito dell’evento www.fieradelcicloturismo.it