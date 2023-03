La rassegna Lucio Dalla è dedicata ai nuovi talenti musicali

Oggi, giovedì 2 marzo, alle 21 al Teatro Celebrazioni, si terrà “Ciao – rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività”, la prima edizione dell’evento musicale dedicato a Lucio Dalla.

Lucio Ottanta, il programma di iniziative a ottant’anni dalla nascita di Dalla, prosegue con una serata speciale di musica, nuove idee e nuovi progetti, dedicata al grande artista e ispirata alla sua straordinaria capacità di visione, che diverrà l’appuntamento annuale, a Bologna, con l’innovazione musicale.

Durante la serata, condotta da Dario Ballantini insieme a Mille, verrà assegnato il premio Ballerino Dalla ai vincitori delle cinque categorie che disegnano il settore musicale, “artista”, “canzone”, “producer/talent scout”, “colonna sonora” e “progetto”, e che sono stati selezionati dalla giuria presieduta da Massimo Bonelli, ideatore della rassegna insieme a Daniele Caracchi, e suo direttore artistico. Verranno inoltre premiati i vincitori del “Ciao Contest” che offriranno al pubblico l’intuizione della musica di domani.

Ecco le nomination, espressione di talento, creatività e capacità di visione della musica italiana.

Per la categoria “artista” si contendono il “Ballerino Dalla” Ariete, Gianmaria, Giuse The Lizia, Mara Sattei e Nu Genea; per la categoria “canzone” si contendono il premio “Andrea” di Bresh, “Brucherò Nei Pascoli” di Bar Adriana, “Le Pietre Non Volano” di Luchè, “Respiro” di Emma Nolde, “Tienatè” di Nu Genea, mentre per la categoria “producer/talent scout” sono in lizza: Bias, Okgiorgio, Mace, Marcello Balestra, Thasup. I lavori selezionati per la categoria “colonna sonora” sono “America Latina” dei Verdena, “Cose Da Pazzi” di Colapesce Dimartino, “La Vita Bugiarda Degli Adulti” di Enzo Avitabile, “L’ombra Del Giorno” di Andrea Laszlo De Simone, “Siccità” di Franco Piersanti e infine, per la categoria “progetto”, a contendersi il premio disegnato da Mauro Balletti sono “Flop Tour” di Salmo, i Post Nebbia, “Stella di mare” nuova versione (con duetto virtuale di Lucio Dalla) di Cesare Cremonini, “Tango” concept video-brano di Tananai, Zois per Roberto Roversi (Ep e libro “Etilene Per Tutti”).

Gli artisti e i producer che concorrono all’aggiudicazione della vittoria del “CIAO Contest. La musica di domani” sono: per la categoria “canzone” 2UE, Dada, Daemia, Dalila Spagnolo, Edgar Allan Pop, Furia, Gobbi, Jacopo Planet, Joėlle, Kid Gamma, Lumen, Marcio, Martina Beltrami, Miglio, Mira, Neno, Nervi, Rame, Sete, Swewa, Te quiero Euridice; per la categoria “producer” sono: Alessandro Di Dio Masa, Davide Alberto De Blasio, Francesco Faggi, FranzK, Giuseppe Scrima, Kilian, Le Canzoni Giuste, Limbrunire, Molla, Obi.

Nel corso della serata, verrà assegnato anche il Premio QN il Resto del Carlino, importante riconoscimento al talento espresso dal nostro territorio.

L’esibizione dei vincitori sul palco del Teatro Celebrazioni offrirà al pubblico uno spettacolo emozionante.

Informazioni e prenotazioni: www.fondazioneluciodalla.it