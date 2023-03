E’ ormai pronto l’intenso programma di iniziative promosse dal Comune di Castel San Pietro Terme per celebrare e festeggiare l’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna

“Si è creata una condivisione con le associazioni e il sistema scolastico – afferma l’assessora alle Pari opportunità Giulia Naldi – su temi che la nostra comunità sente in modo forte, con particolare attenzione alla violenza di genere, che è in aumento a livello nazionale. Anche se l’8 marzo riguarda molti altri aspetti, l’affermazione dei diritti delle donne passa innanzitutto dalla lotta contro la violenza. Ringrazio di cuore tutti gli organizzatori delle belle iniziative programmate quest’anno per la Giornata Internazionale della Donna“.

Sono aperte le prenotazioni (obbligatorie) per la cena di beneficenza “PerLeDonne” organizzata da Comune, Istituto Scappi e associazione PerLeDonne mercoledì 8 dalle ore 19 alle 23,30 all’I.I.S. Bartolomeo Scappi. Per prenotare: scappitur.events@istitutoscappi.edu.it – cell. 370 3123997 – 051 948181. Parte del ricavato andrà in favore del Centro Antiviolenza Associazione PerLeDonne di Imola (http://www.perledonneimola.it/). Il menù offre: bob bon alcolico dello chef dedicato a tutte le donne, carpaccio di carciofi con agrumi di Sicilia, fagottini al cacao con ricotta e salsa al marsala, tataki di vitello su letto di cavolo rosso e maionese al wasabi, tortino di pere e cioccolato. «La cena è solo un mezzo per trasmettere solidarietà a tutte le donne vittime di violenza» precisano gli organizzatori.

Le associazioni castellane Avis, Buonumore Walking, Bottega del Buonumore e Spazio L.I.F.E., con il patrocinio del Comune, propongono l’evento “Donne in cammino” mercoledì 8 marzo alle ore 18. “Ci ritroveremo alla panchina rossa del Boschetto DinAmico per lasciarvi un fascio di mimose. Seguirà alle 18,30 al centro sociale Bertella un momento di musica e parole, impreziosito dalla presenza di un gruppo di donne ucraine rifugiate che canteranno alcuni brani della loro terra. “Donne in cammino” è un momento pensato per raccontare la forza e la bellezza al femminile, fatto di poesia, canzoni, riflessioni, dedicato a tutte le donne che in vari modi sono “in cammino””. L’ingresso è gratuito, non c’è obbligo di prenotazione.

FNP Coordinamento Donne Cisl Pensionati Area Metropolitana Bolognese, con il patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme, organizza l’incontro “Il benessere corpo-mente della donna”, disturbi alimentari, lunga vita e rilassamento psico-fisico mercoledì 8 marzo 2023 alle ore 20 alla Sala Sassi in via F.lli Cervi 3 (vicino al supermercato Coop). Si susseguiranno gli interventi: “I disturbi alimentari” del dott. Jacopo Pruccoli dell’associazione Fanep Bologna, “La longevità” del dott. Michelearcangelo Sarti, medico specialista geriatra, “L’importanza del rilassamento psicofisico” di Annarita Gallo, insegnante della Shiatsu Shintai School, “La violenza sulle donne” della dott.ssa Giovanna Casciola dell’associazione Chiama Chiama. Coordina l’incontro Tina Di Caprera, coordinatrice del Coordinamento Donne Fnp Cisl Area Metropolitana Bolognese. Partecipano: Fanep odv, Chiama Chiama, Mondo Donna onlus, Shiatsu Shintai School, con la collaborazione di Anteas Imola. Info: 339 1437798.

Nella giornata di mercoledì 8 marzo, come è ormai consuetudine, l’Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Terme esporrà uno striscione augurale sul balcone centrale del Municipio.

Inoltre sono previsti in piazza XX Settembre due tavoli per la sensibilizzazione sui diritti delle donne: l’8 marzo mattina l’Auser distribuirà le mimose insieme a due ragazzi dell’Istituto Scappi, mentre l’11 marzo mattina ci sarà l’associazione Per Le Donne.

Infine venerdì 10 alle 21,15 la stagione teatrale 2022-23 al Cinema Teatro Jolly dedica alla Giornata internazionale dei diritti della donna lo spettacolo “Mimose, racconti di eccellenze femminili” con Marco Rinaldi, regia di Lazzaro Calcagno (abbonamento Tutta un’altra prosa). «L’eroismo di Irene Sendler che ha contribuito a salvare 2.500 bambini del ghetto di Varsavia, la forza di Victoria Donda che scopre a 27 anni di essere figlia di desaparecidos, la tenacia di Malala Yousafzai, premio nobel per la pace a soli 17 anni, sono solamente tre delle storie presenti in “Mimose”, vicende troppo spesso dimenticate o totalmente sconosciute, che dimostrano, soprattutto alle nuove generazioni, che il “sesso debole” in verità non è tale». Info: 333 94 34 148 – info@eclissidilana.it – www.teatrojolly.net