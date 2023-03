Due appuntamenti per imparare a valorizzare il ruolo della biodiversità, dell’alimentazione e dell’agricoltura consapevole

L’Istituzione Villa Smeraldi Museo della Civiltà Contadina organizza un nuovo ciclo di incontri, rivolto ai giovani adulti e adulti, per valorizzazione il ruolo della biodiversità, dell’alimentazione e dell’agricoltura consapevole.

Gli incontri, rivolti ad un numero ristretto di iscritti, forniranno preziosi strumenti per una maggiore consapevolezza su temi specifici, legati al patrimonio del Museo. Gli appuntamenti di questa primavera sono pensati e realizzati dalla dott.ssa Irene Tedeschi, dell’azienda agricola biologica “Il Borgo del miele”, di Argelato.



Domenica 5 marzo ore 15- 17

L’orto giardino

Come creare biodiversità e bellezza nei nostri spazi verdi, partendo dalla fertilità del suolo.

Consigli pratici e preparazione di un’aiuola nell’orto didattico del Museo.



Domenica 30 aprile ore 15-17

L’orto giardino 2

Come creare biodiversità e bellezza nei nostri spazi verdi, partendo dalla fertilità del suolo.

Consigli pratici e preparazione di un’aiuola nell’orto didattico del Museo.



I due incontri possono essere svolti singolarmente o congiuntamente per una formazione più completa, essendo in due periodi diversi.

Si consiglia abbigliamento comodo e guanti da giardiniere.

Ogni incontro ha un costo totale di 8 euro a persona, comprensivo di materiali.

La prenotazione è obbligatoria a: segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it