A marzo tanti laboratori dedicati alla natura e all’arrivo della primavera

Mese di marzo ricco di attività per i bambini da 0 a sei anni dedicate alla natura e all’arrivo della primavera, senza dimenticare le feste della donna e del papà, alla Ludoteca comunale Spassatempo di Castel San Pietro.

Lunedì 6, così come nei successivi lunedì 13, 20 e 27 marzo, continua il consueto l’appuntamento con “Storytelling in inglese!”, letture e giochi in inglese per bambini da 2 a 6 anni organizzato dalle 17,30 alle 18,15 in collaborazione con la dottoressa Miriam Marchioni, Hocus&Lotus Magic Teacher, esperta in glottodidattica infantile (la partecipazione è gratuita e riservata agli iscritti alla ludoteca, con prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente a ciascun incontro al 348 2680403 oppure ludoteca@comune.castelsanpietroterme.bo.it).

Si prosegue poi martedì 7 con “Esploriamo la natura selvatica”, mercoledì 8 “Festa della Donna: scopriamo la mimosa”, giovedì 9 ci si diverte con il “Percorso ad ostacoli”, martedì 14 con “Modelliamo con il das”, mercoledì 15 “Una collana per te”, giovedì 16 è in programma la “Festa del papà”, martedì 21 “Lettura sulla felicità”, mercoledì 22 “Quadri di primavera”, giovedì 23 “Fiori rosa, fiori di pesco”, martedì 28 “La macedonia che bontà!”, mercoledì 29 “Un minestrone di stagione”, giovedì 30 “Voglia di fragole”.

I laboratori e attività riservate ai bambini da 0 a sei anni sono organizzate da Solco Civitas e Solco Prossimo per conto del Comune di Castel San Pietro Terme.

Per informazioni: Erika Panzacchi, pedagogista comunale, cell. 346 621 4708 – e-mail: erika.panzacchi@comune.castelsanpietroterme.bo.it – Gloria Cavalli, educatrice, cell. 348 268 0403

La Ludoteca comunale Spassatempo è disponibile per il gioco libero dei bambini da 0 a 11 anni dal lunedì al giovedì dalle ore 16 alle 19. Per poter frequentare la struttura, è necessario iscriversi compilando i moduli forniti in Ludoteca, insieme alle istruzioni per il pagamento del canone annuale, che è di 25 euro per ogni bambino.

Inoltre c’è la possibilità di utilizzare i locali della Ludoteca per le feste di compleanno dei bambini, sempre su prenotazione e con il pagamento del canone di 62 euro tramite PagoPa.