Un invito esteso alla cittadinanza per contribuire alla raccolta fondi da destinare alle vittime di guerra

Il Comitato Unicef di Bologna, in collaborazione con le Cucine popolari Bologna Social Food e l’associazione culturale Italia Ucraina (Bologna), organizza una cena solidale per il popolo ucraino venerdì 10 marzo a partire dalle ore 20 in via Battiferro n. 2. Il ricavato raccolto durante l’evento sarà devoluto in beneficenza alle famiglie delle regioni di Kharkiv e Kherson.

Il comitato provinciale di Unicef sensibilizza la collettività bolognese, attraverso la partecipazione dell’evento, a compiere un gesto solidale nei confronti della popolazione ucraina da oltre un anno vittima di guerra.

Uno degli aspetti più preoccupanti del conflitto, al centro dell’attenzione di UNICEF, è il coinvolgimento dei minori che necessitano di assistenza umanitaria. Sono 438 i bambini uccisi e 854 quelli feriti. Da 365 giorni ormai i diritti dei ragazzi ucraini sono violati, come ad esempio il diritto all’istruzione: “più di 5 milioni di bambini hanno subito un’interruzione nella loro istruzione, 2 bambini ucraini rifugiati su 3 non sono attualmente iscritti al sistema scolastico del paese ospitante, oltre 1.000 strutture sanitarie sono state danneggiate o distrutte, così come oltre 2.300 scuole primarie e secondarie”, spiega il portavoce di Unicef Italia dott. Andrea Iacomini.

La cena sarà allietata da musica dal vivo, con la voce di Tamara Sytuk-kosak, cantante. Durante l’evento prenderà la parola il presidente di Unicef Comitato provinciale di Bologna dott. Raffaele Pignone, affiancato da un team di volontari, il quale sottolinea:

“I bambini ucraini hanno bisogno di pace e serenità. La guerra ha strappato via i loro sogni, il gioco, la spensieratezza. E ancora la sicurezza, la felicità, la speranza. Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte per aiutare queste famiglie e ogni piccolo gesto di solidarietà può fare la differenza. Per questo invito a partecipare numerosi alla cena del 10 marzo che abbiamo voluto insieme a Cucine Popolari e l’associazione culturale Italia-Ucraina (Bologna), per dare un segnale tangibile”.

Interverranno oltre al presidente Unicef Bologna Raffaele Pignone, la presidente dell’associazione Italia-Ucraina (Bologna) Lyuboy Sandulovych e Roberto Morgantini, ideatore delle Cucine Popolari Bologna.

Per partecipare alla cena solidale è necessario prenotarsi al numero +39 339 1875430.