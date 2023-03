Viaggio nel tempo in programma sabato e domenica

Sarà un po’ come salire sulla macchina del tempo per tornare indietro al Medioevo. L’11 e 12 marzo, alla Rocca di Dozza, riflettori puntati sulla quarta edizione di ‘Civitas Medievale’.

Una splendida ricostruzione storica del XIV secolo grazie all’impegno dell’associazione culturale Civitas Alidosiana, curatrice dell’evento, e della Fondazione Dozza Città d’Arte sempre attenta a diversificare l’offerta di qualità rivolta al pubblico.

Il modo migliore per vivere un’esperienza davvero unica in un contesto storico estremamente suggestivo. Spazio, quindi, agli allestimenti ed alle attività di molti secoli fa organizzate dal gruppo dei rievocatori. Dagli antichi mestieri dell’epoca ai laboratori di artigianato storico. Ma anche la sfilata di moda medievale, la caccia al tesoro per i più piccoli e la realizzazione di un telegiornale feudale.

Una programmazione ben inserita nella pianificazione di visite guidate alle sale di un castello che, per un paio di giorni, ritornerà ad animarsi come in passato.

L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia.

Per maggiori informazioni: 0542 678240 – rocca@comune.dozza.bo.it – info@civitasalidosiana.org www.fondazionedozza.it – www.civitasalidosiana.org