Appuntamento domenica 12 marzo con la 12^ edizione del Fiocchetto Lilla Fanep ODV

È una grande opportunità che il Comune di Imola concede all’associazione Fanep (Famiglie Neurologia Pediatrica). Quest’ultima da quarant’anni si batte contro i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA) e, con gli eventi del Fiocchetto Lilla, si sforza di portare all’attenzione del pubblico il grave pericolo che i DNA rappresentano per i nostri giovani e per le loro famiglie.

Già da anni questi disturbi stavano dilagando, ma, complici le restrizioni dovute alla recente epidemia, hanno avuto un’impennata paurosa. I DNA rappresentano una malattia subdola, non facilmente riconoscibile né facilmente curabile e, quando non portano alla morte, pregiudicano notevolmente la qualità della vita degli ammalati e delle famiglie. Ecco perché urgono interventi di prevenzione e di cura a livello più ampio di comunità: istituzioni, medici, famiglie, insegnanti, educatori, allenatori sportivi e tutti coloro i quali interagiscono con i giovani; tutti è importante siano ben informati sui DNA, sapersi far carico della parte di loro competenza e collaborare con gli altri attori.

È questo il messaggio si vuole far passare nella XII edizione del Fiocchetto Lilla Fanep. Edizione che ha come tema L’empatia, quella qualità che ispira fiducia e grazie alla quale le persone si lasciano andare alla confidenza, anche più intima. Il progetto Ditelo a Fanep ha invitato i giovani e le famiglie che vivono, o hanno vissuto, il “malessere” a confidarsi (in maniera anonima), a esprimere quelle parole e quei sentimenti che sono così difficili da dire anche in famiglia o al medico. Sono state raccolte più di cento testimonianze (un numero inaspettato), segno evidente che quando ci si mette in ascolto con comprensione e senza giudizio, la confidenza arriva e da questa può partire il dialogo ed il percorso di cura. Tutto il materiale raccolto (in prosa, in versi, in vignette) è stato catalogato e raccolto in una mostra che verrà presentata in anteprima all’autodromo di Imola il 12 marzo per poi essere inaugurata ad Ozzano Emilia il 18 marzo e infine esposta a Castel San Pietro Terme il 6 maggio durante la premiazione dell’annuale concorso di poesie del Fiocchetto Lilla di Castel San Pietro Terme.

L’appuntamento è, quindi, il 12 marzo all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola dalle 9,30. Alle 11 ci sarà un saluto da tutti i rappresentanti delle Istituzioni che hanno patrocinato le iniziative del Fiocchetto Lilla Fanep, sarà possibile visitare la mostra Ditelo a Fanep (presidiata da medici o volontari preparati) e sarà possibile fare giri in pista – a piedi – del circuito.

Saranno presenti anche tante altre associazioni, sia del territorio, sia di altre regioni che, informate sull’iniziativa, hanno deciso di portare sostegno al messaggio del Fiocchetto Lilla. Fanep le ringrazia di cuore: è una carezza a chi soffre di DNA e alle loro famiglie.

L’evento non verrà rinviato in caso di maltempo perché una mamma e un papà non si fermerebbero davanti a nulla se dovessero aiutare loro figlio o figlia.