Martedì 14 marzo in Salaborsa il convegno di Piarc e Antartide. Accessibilità per anziani e persone con disabilità per rendere la mobilità un diritto universale

Un incontro che nasce in risposta ai bisogni dell’utenza stradale vulnerabile, una parte importante della società rappresentata da persone anziane e con disabilità e che coinvolge il mondo dell’assistenza e del sostegno, per garantire sicurezza e accessibilità anche attraverso i sistemi di automazione del veicolo.

Martedì 14 marzo alle 9.30, nell’auditorium Biagi di Salaborsa si terrà e-Quitas, il forum della mobilità inclusiva, promosso da Piarc Italia e dal centro Antartide, patrocinato da Comune di Bologna, Anas, Unasca (Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica e dall’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna.

Il Forum sarà uno spazio dedicato ad accogliere e raccogliere contributi dedicati al tema, un momento di confronto per identificare le principali criticità delle utenze vulnerabili, grazie alla partecipazione delle associazioni e dei sindacati, e formulare raccomandazioni ai diversi stakeholder per mettere in atto tutte le iniziative volte a garantire l’inclusività e la fruibilità della mobilità stradale.

Aderiscono a e-Quitas le associazioni Fish, Fand, Anglat, Aisa e Adam accessibility e saranno presenti anche rappresentanti del mondo stradale come gestori e concessionari, gestori delle stazioni di servizio e rifornimento, scuole guida la cui partecipazione sarà strategica per il coordinamento delle proposte che emergeranno dalla giornata.

Il programma del Forum della Mobilità Inclusiva sarà in due sessioni: nella sessione del mattino interverranno Valentina Orioli, assessora Nuova Mobilità del Comune e Aldo Isi, direttore generale di Anas. Seguiranno le testimonianze dei relatori di Anas, degli esperti Piarc, dei rappresentanti sindacali e di altri soggetti del settore.

Nella sessione pomeridiana saranno costituiti dei tavoli di lavoro tematici che identificheranno le criticità maggiormente sentite e formuleranno delle raccomandazioni, oltre ad un report finale.

Un’iniziativa parallela è rivolta ai bambini per promuovere la sensibilizzazione e la consapevolezza della percezione delle persone con situazioni di fragilità come anziani e disabili, attraverso un progetto artistico che potrebbe far emergere lo spirito creativo dei più piccoli e fornire spunti di riflessione.

L’evento, oltre che in presenza, sarà trasmesso in diretta streaming sui canali di Piarc Italia e degli altri soggetti convolti. Per motivi logistici, sarà possibile partecipare ai tavoli di lavoro esclusivamente in presenza, senza possibilità di partecipazione in streaming.

Sono previsti crediti formativi per gli iscritti agli Ordini degli ingegneri (nazionale) che intendano partecipare in presenza.

Per partecipare, sia in presenza che da remoto, sarà necessario registrarsi compilando il modulo, specificando anche le specifiche esigenze per l’accesso ed eventuali specifiche necessità per garantire la fruibilità della sede e del servizio di ristorazione.