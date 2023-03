Appuntamento il 23 e 24 marzo negli spazi di Villa Garagnani

Il 23 e il 24 marzo torna l’appuntamento con la Fiera del Lavoro di Zola Predosa. L’evento annuale per promuovere l’occupazione, organizzato al Comune di Zola Predosa e da Co-Start Villa Garagnani, quest’anno si fa in due: la mattinata del giovedì è infatti destinata alle scuole, con momenti di informazione e orientamento per i ragazzi delle Secondarie di secondo grado; l’intera giornata di venerdì, invece, è riservata allo scambio tra i diversi attori del mondo del lavoro.

In programma ci sono gli incontri con le aziende, le agenzie per il lavoro, e i servizi comunali, metropolitani e regionali. L’iniziativa è pensata per favorire il contatto diretto tra le persone in cerca di occupazione o di riqualificazione professionale e le imprese in cerca di candidati. Si potranno presentare candidature spontanee ma anche conoscere i profili ricercati per assunzioni immediate.

Insieme per il lavoro partecipa con un intervento dal titolo “Dare valore al lavoro”. Gli operatori del Progetto saranno poi a disposizione per consulenze nel corso della giornata.

L’evento si svolgerà come di consueto negli spazi di Villa Garagnani, in via Masini 11, a Zola Predosa. Ci si prenota attraverso il QR Code inserito nella locandina, dove si trovano tutti i contatti. La Fiera del Lavoro è realizzata in collaborazione con Ali, Area Job, Genius4U, Gruppo Felsineo, Insieme per il Lavoro, Lavoro Più, la Petroniana Group, Randstad, Umana, e con il patrocinio della Città metropolitana di Bologna e dell’Unione dei Comuni Reno, Lavino, Samoggia.

Maggiori informazioni su www.comune.zolapredosa.bo.it.