Appuntamento sabato 15 e domenica 16 aprile con la Ciclofesta

Due giorni di festa per celebrare il secondo anno di vita della Ciclovia del Sole Mirandola-Bologna inaugurata il 13 aprile 2021. Un programma variegato che prevede sabato 15 aprile eventi diffusi organizzati dai comuni attraversati dal tracciato, mentre domenica 16 la grande festa in bicicletta con partenze da Bologna e da Mirandola. Il punto di arrivo delle biciclette e di ritrovo per tutte e tutti è dalle 11 a San Giovanni in Persiceto (Ex Arte Meccanica e limitrofo parco pubblico) dove il pubblico sarà accolto dai saluti istituzionali che daranno il via alla festa con laboratori, stand enogastronomici, musica, incontri.

La Ciclofesta è organizzati da Territorio Turistico Bologna-Modena insieme a Città metropolitana e Comuni di Mirandola, San Felice sul Panaro, Camposanto, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Bologna. L’iniziativa è in collaborazione con Sustenia, con la partecipazione di FIAB e il sostegno di La Casona e del Gruppo Hera.

La Ciclovia del Sole

Con partenza da Capo Nord e arrivo Malta, l’Eurovelo 7 si snoda per 7.400 chilometri, toccando Finlandia, Svezia, Danimarca, Germania, Repubblica Ceca, Austria

e Italia. Cinquanta chilometri di Ciclovia del Sole passano per l’Emilia-Romagna, da Mirandola a Bologna: questo tracciato è stato realizzato dalla Città metropolitana di Bologna sul rilevato dell’ex ferrovia Bologna-Verona, un tratto facile

e leggero adatto a tutti i ciclisti e i cicloamatori e che si caratterizza anche per la possibilità di usufruire dell’intermodalità bici-treno.

Nel tratto emiliano della Ciclovia del Sole potremo scoprire che anche nella Pianura i paesaggi cambiano sotto le nostre ruote, tra spazi urbani e rurali, aree naturali e luoghi di interesse artistico, luoghi di culto, musei, rispettando e mantenendo intatta l’identità del paesaggio, grazie alla conservazione attiva come strumento principale per la valorizzazione sostenibile del territorio, un vero e proprio stimolo a scoprire ciò che ci circonda ad una diversa velocità e con un diverso impatto ambientale.

Il programma completo della Ciclofesta sarà pubblicato nei prossimi giorni su cicloviadelsole.it