Tanti gli appuntamenti promossi per i ragazzi e le scuole

Boom, il nuovo knowledge and innovation hub di Crif inaugurato il 22 febbraio scorso a Osteria Grande con il patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme, e Fondazione Golinelli, forte dell’esperienza pluridecennale che la caratterizza, propongono appuntamenti di divulgazione scientifica dedicati ad attività interattive e inclusive in presenza, rivolte a bambine/i e ragazze/i dagli 8 ai 13 anni.

Le/i partecipanti avranno l’occasione di condividere un momento ludico e formativo, per riscoprire il valore dello stare insieme, in totale sicurezza. Grazie all’uso di postazioni singole e di kit e strumenti forniti in dotazione ad uso personale, bambine/i e ragazze/i vivranno in prima persona un’esperienza laboratoriale di approfondimento scientifico.

Questi i prossimi appuntamenti per ragazze e ragazzi:

Sabato 25 marzo “Scratch Money”

I giochi di società da tavolo replicano logiche legate al mondo dell’economia, basti pensare a Monopoli. Ma come possono ragazze e ragazzi inventare un gioco basato su alcuni fondamentali principi economici?

Grazie a Scratch e a una breve introduzione sulle logiche del mercato, i/le partecipanti lavoreranno alla creazione di giochi di simulazione finanziaria, ispirati ai temi del credito e della finanza.

Modalità: in presenza presso Boom, via Piemonte 6/8, Osteria Grande (Castel San Pietro Terme – Bo)

Durata:

1° replica 14.30-16.00 (8-10 anni)

2° replica 16.15-17.45 (8-10 anni)

3° replica 18.00-19.30 (11-13 anni)

Contributo di partecipazione: 10 euro

Sabato 6 maggio “Data Visualization”, i big data per contrastare il cambiamento climatico

Frane, inondazioni, nubifragi e temperature anomale. Da diversi anni siamo sempre più

esposti a fenomeni estremi e frequenti. La crisi climatica è ormai un dato di fatto, così come la responsabilità dell’uomo.

Siamo ancora in tempo per intervenire e modificare le sorti della Terra? Come i big data possono supportare la ricerca scientifica e le nostre azioni?

Modalità: in presenza presso Boom, via Piemonte 6/8, Osteria Grande (Castel San Pietro Terme – Bo)

Durata:

1° replica 14.30-16.00 (8-10 anni)

2° replica 16.15-17.45 (8-10 anni)

3° replica 18.00-19.30 (11-13 anni)

Contributo di partecipazione: 10 euro

Inoltre, incontro gratuito aperto a Scuole e insegnanti:

Giovedì 30 marzo “I big data per contrastare il cambiamento climatico”

Info su www.bo-om.it