Sarà la tappa finale di una camminata in ricordo delle donne della Resistenza nel Quartiere San Donato – San Vitale

Domenica 19 marzo alle ore 12 verrà inaugurato alla Casa di Quartiere Scipione dal Ferro, in via Sante Vincenzi 50, il murales dedicato ad Aurelia Zama. Parteciperà la presidente del Quartiere Adriana Lo Cascio.

L’opera è stata realizzata dall’artista Raffaele Posulu sul muro posteriore della Casa di Quartiere e si estende per 43mq. L’iniziativa è promossa da AICS in collaborazione con il Quartiere San Donato-San Vitale e il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Segretaria del movimento femminile socialista bolognese e fondatrice della rivista “Compagna”, Aurelia Zama ha avuto un ruolo essenziale nella Resistenza e nell’emancipazione delle donne nonostante la sua figura sia ancora poco nota.

L’inaugurazione sarà il momento finale di Corritalia – La Camminata Resistente, una camminata guidata e aperta a tutte e tutti che, in collaborazione con Ca’ Solare e GRAF, farà conoscere a grandi e piccini la storia di Aurelia e delle altre protagoniste della Resistenza, oltre agli spazi e alle realtà del quartiere.

Il ritrovo con colazione è alle 9 alla Casa di Quartiere Ca’ Solare, in via del Pilastro 5, il percorso poi toccherà il parco San Donnino, il giardinetto Gino Cervi, la Casa di Quartiere GRAF e il parco Savena per terminare alla Casa di Quartiere Scipione dal Ferro. Ad ogni tappa verrà svolta un’attività ludica o laboratoriale sul tema della Resistenza. La mattinata si concluderà con un pranzo sociale alla Casa di Quartiere Scipione dal Ferro. Per informazioni e iscrizioni: progettazione@aicsbologna.it

Sabato 19 sarà anche on line su Spotify o Spreaker il podcast di 5 puntate dal titolo “Aurelia Zama e le Compagne della Resistenza”. AICS ha inoltre curato il lavoro di digitalizzazione dei numeri di Compagna, consultabili al link https://www.aicsbologna.it/iniziative/compagna-il-periodico-clandestinodelle-donne-socialiste/