Partenza domani, domenica 19 marzo, per la maratonina competitiva

Sono 225 gli atleti che si sono iscritti alla 47° edizione della “Corri con l’Avis”, l’anno scorso sono stati 157 ma è stata la prima dopo tre anni di sospensione, è stato un anno difficile perché la ripresa non è stata immediata. “Sicuramente ci aspettavamo una lista più lunga quest’anno – commenta Gianfranco Marabini, presidente della Polisportiva Avis Imola -. L’effetto Covid si fa ancora sentire, ma noi andiamo avanti, sperando in un futuro migliore e attendiamo, comunque, tantissimi partecipanti per la camminata”.

Tutto pronto, dunque, domenica 19 marzo per la maratonina competitiva abbinata alla passeggiata ecologica, organizzata dalla Polisportiva Avis Imola con il Patrocinio del Comune di Imola e valida come prova per il campionato UISP di corsa su strada.

La partenza è prevista alle ore 9,30 nei pressi di piazza Gramsci. Novità di quest’anno, il percorso. “Una rivisitazione – precisa Marabini – del vecchio tracciato che da Imola seguiva via Codrignano per raggiungere nuovamente la città. Al ritorno, però, si percorrerà una parte della nuova Ciclovia del Santerno, la ciclabile che collega Mordano con Castel del Rio inaugurata nel 2022″.

La passeggiata ecologica, invece, si prevede all’interno dell’Autodromo particolarmente gradito dagli imolesi e non solo, poiché è una passeggiata immersa nel verde delle prime colline imolesi e silenziosa. L’appuntamento è alle ore 8 con partenza in piazza Matteotti.

Al termine della gara competitiva, oltre ad un pacco gara, saranno consegnati trofei per 5 categorie maschili, 4 femminili e un riconoscimento per la donna con più primavere presente in gara e che abbia completato il percorso, un’iniziativa che viene riproposta per la quinta volta in memoria di Maria Cocchi, ex insegnante dell’Alberghetti.

Premio di partecipazione per tutti, e premiazione ricca per i competitivi 18 prosciutti, 6 ½ prosciutti, salami, coppe estive e premi in ceramica.

Per la prima volta è previsto il Gran Premio dello sponsor MD Costruzioni.

“Doverosi – conclude Marabini – i ringraziamenti al Comune di Imola, in particolare all’ufficio sport, che è sempre attento anche al mondo del volontariato e che, fin dall’inizio, ci accompagna in questa avventura. Gratitudine anche agli sponsor, all’organizzazione e alla direzione dell’Autodromo di Imola”. Una festa per gli atleti che vi partecipano ma anche per l’intera collettività. Al termine della gara, infatti, ristoro per tutti i presenti in piazza Matteotti.