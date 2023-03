Previsto un incontro pubblico lunedì 20 marzo ore 18 a Toscanella di Dozza

Il Nuovo Circondario Imolese promuove un’iniziativa pubblica, rivolta ai cittadini del territorio, per presentare il nuovo Piano Antenne, ovvero lo strumento finalizzato alla corretta pianificazione urbanistica e alla minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico delle stazioni radio base per la telefonia mobile nel territorio dei 10 Comuni del Nuovo Circondario Imolese.

Il Piano Antenne è uno strumento d’avanguardia, l’unico attualmente consentito dalla legge, per regolamentare e contrastare l’inquinamento elettromagnetico che rappresenta un esempio virtuoso di come si possa lavorare, a livello sovracomunale, per dotarsi di strumenti di programmazione comuni.

Il percorso è stato avviato alla fine del 2021 attraverso il coinvolgimento della società Polab S.r.l. specializzata da anni nella redazione di piani, progetti, misure e monitoraggi nei settori dell’industria, dei servizi e della pubblica amministrazione locale e nel corso dei primi mesi del 2023 si è concluso con consegna dei Piani per i dieci Comuni (8 nuovi Piani e due aggiornamenti, per i Comuni di Imola e di Medicina) per l’approvazione nei rispettivi organi consigliari competenti.

L’iniziativa sarà l’occasione per illustrare l’iter che si è svolto di redazione dei Piani per i dieci Comuni del Nuovo Circondario e per descriverne i principali contenuti, fra cui il “Regolamento comunale per l’installazione di impianti di telecomunicazioni” e la “Mappa delle localizzazioni”.

L’incontro pubblico si terrà lunedì 20 marzo, alle ore 18, nella Sala Martelli del Centro Civico in Piazza della Libertà, a Toscanella di Dozza, e sarà aperto dai saluti del Presidente del Nuovo Circondario, Marco Panieri e dall’introduzione del Sindaco di Dozza, Luca Albertazzi.

“Sebbene come Comune di Imola e di Medicina ci fossimo già dotati di un Piano Antenne, abbiamo pensato di realizzare un percorso comune, a livello circondariale, per consentire ai due Comuni di riaggiornare il piano già approvato e a tutti i Comuni del nostro territorio di dotarsi di uno strumento di programmazione in grado di definire i luoghi più idonei ad ospitare la localizzazione degli impianti e le condizioni per poterli installare – spiega il Presidente del Nuovo Circondario, Marco Panieri –. Il percorso, redatto con l’ausilio di tecnici specializzati, lo abbiamo promosso a livello circondariale per consentire a tutti i Comuni del territorio di dotarsi di uno strumento utile per gestire la localizzazione di questi impianti, senza che nessuno rimanga indietro.”

“Il lavoro fatto nel corso del 2022 con i professionisti di Polab è stato fondamentale per arrivare a dotarci come Comuni del Nuovo Circondario di uno strumento omogeneo per la gestione delle richieste di localizzazione degli impianti di telefonia sul territorio – fa sapere Luca Albertazzi, Sindaco di Dozza e delegato per il Nuovo Circondario al progetto del Piano Antenne –. Si tratta di un ambito molto delicato, dove la normativa nazionale, in assenza di un Piano di localizzazione, lascia molto spazio ai privati per la scelta delle localizzazioni degli interventi. Grazie a questo progetto, come Comuni del NCI ci doteremo di uno strumento di programmazione e di regolamentazione. Vista l’importanza del tema, abbiamo voluto organizzare un’iniziativa pubblica a cui invitiamo tutti i cittadini a partecipare prevista per lunedì 20 marzo ore 18 a Toscanella di Dozza.”